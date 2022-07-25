Вячеслав Володин: Реклама может быть использована для формирования мировоззрения и вмешательства во внутренние дела страны

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в беседе с журналистами (включая и kp.ru) прокомментировал принятый в первом чтении резонансный законопроект о едином операторе цифровых рекламных конструкций:

— При подготовке законопроекта нужно сделать всё, чтобы поддержать отечественные компании. Все, кто работает на этом рынке, должны быть зарегистрированы в России. Это необходимо, поскольку обсуждаемый вопрос имеет отношение к персональным данным, — отметил Володин.

Также, по словам спикера, «реклама может быть использована для формирования мировоззрения и вмешательства во внутренние дела страны» — поэтому наведение порядка на этом рынке является делом принципиальной важности.

— А те, кто зарегистрирован в недружественных государствах, угрожающих России, должны понимать: их время ушло, — подчеркнул Володин.

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