Судебные приставы открыли охоту на Ксению Собчак

Ксения Собчак. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пока Ксения Собчак греется на морях с сыном, мужем и даже его дочкой от первого брака, на Родине у нее накопились долги. Как выяснил сайт kp.ru, рекламное агентство знаменитой блондинки уже второй раз с начала лета попало в "черный список" судебных приставов. Компания "Джун энд Джулай", которой Собчак владеет вместе с партнершей Юлией Прудько (Ксении принадлежит 51%, ее напарнице - 49%), задолжало по налогам и сборам 220 тысяч рублей. Этот долг "висит" с 1 июля, но компаньонши по каким-то причинам не торопятся его гасить. А вот с предыдущей задолженностью на 86 тысяч агентство уже рассчиталось.

Между тем, экс-ведущей "Дома-2" пока не до бизнеса: трудовые будни сменились отпуском на райском курорте. Где именно отдыхает, Собчак не рассказывает, разве что изо дня в день публикует в соцсетях свои отпускные наряды. А еще рядом с "блондинкой в шоколаде" то и дело мелькает ее подруга - дизайнер Яна Расковалова с мужем, из-за чего подписчики сделали вывод, что Собчак гостит на ее вилле на Сардинии. Туда же к любимой жене в свой 47-й день рождения прилетел режиссер Константин Богомолов.

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Я застал ее, засранку, изменяющей мне. С солнцем и морем, - в очередной раз эпатировал режиссер, опубликовав фото с Ксенией. - Что сказать? Измена ей к лицу. Не скучайте! Пройдёт немного времени, я накоплю сил и вернусь в родную Москву, чтобы реализовывать бешеную энергию отдыха. Впереди много дел и много событий. И да, мне 47 и это отличная цифра. Я молод, счастлив и талантлив. С чем всем предлагаю смириться.

А еще - баснословно богат, о чем Богомолов скромно умолчал. Роль главной добытчицы в семье с первых дней исполняет Ксения Собчак, благодаря чему пара ни в чем себе не отказывает. Так, за прошлый год, согласно декларации о доходах руководителей столичных театров, Собчак "намолотила" 295 млн рублей. Сам Богомолов при этом получил куда меньше - "всего" 14,5 миллионов.

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