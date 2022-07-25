Почти 10 млрд рублей на развитие российского спорта за три квартала

Источник: ЕРАИ

На прошлой неделе Публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» опубликовала итоги работы во втором квартале текущего года. Сумма перечисленных спортивным федерациям России средств составила 3,1 млрд рублей.

В октябре прошлого года изменилась система расчета целевых отчислений от букмекерской деятельности. Теперь букмекерские компании перечисляют 1,5 процента от оборота, но не менее 30 млн рублей, ежеквартально. До начала трансформации игрового рынка от части экспертов отрасли звучали весьма пессимистические прогнозы, предрекался крах букмекерского рынка. Как видно по результатам, их прогнозы не оправдались.

Что имеем в итоге? Внебюджетное финансирование стали получать 112 спортивных федераций и 2 профессиональные лиги. Важно, что теперь поддержка оказывается паралимпийским и сурдлимпийским федерациям. За отчетный квартал им перечислено почти 138 млн рублей.

Источник: ЕРАИ

Десятка лидеров отражает интересы игроков букмекерских компаний. Остановимся на первой тройке. Безусловный фаворит – это футбол, поэтому лидером по целевым отчислениям является Российский футбольный союз. Затем идет настольный теннис, что объясняется его доступностью и популярностью, а также активной работой букмекеров в данным видом спорта. Замыкает тройку большой теннис.

Во втором квартале по сравнению с предыдущим сумма собранных целевых отчислений снизилась на 4 процента. ЕРАИ объясняет это межсезоньем: зимние виды спорта уже свернули свою активность, а летние только начинали выходить из вынужденного перерыва. Яркая иллюстрация - количество спортивных мероприятий в Едином календарном плане (ЕКП) Минспорта России в упомянутой выше тройке лидеров по объему целевых отчислений во II квартале снизилось на 49 процентов!

Из интересного можно отметить рост целевых отчислений по сравнению с предыдущим периодом у Федерации бейсбола России – в 14 раз и в 10 раз – у Федерации хоккея на траве России. На это тоже повлиял сезонный фактор.

Большинство руководителей спортивных федераций отмечают, что целевые отчисления стали спасением в период массового отстранения россиян от участия в международных соревнованиях, что повлекло за собой значительные финансовые потери для них.

Источник: ЕРАИ

«Целевые отчисления от букмекерской деятельности составляют более половины нашего сегодняшнего бюджета. {…}. Та финансовая поддержка, которую мы сегодня получаем от Единого регулятора азартных игр, превосходит потенциальную помощь от международной федерации» - поделился президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

По оценкам экспертов ЕРАИ, отчисления за 2022 год составят порядка 12 млрд рублей, превысив прошлогодние на 20 процентов. Несомненно, эта сумма станет существенной поддержкой спортивной отрасли страны, переживающей масштабную перестройку.