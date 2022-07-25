Вакцина от кариеса: мечты ученых или реальное светлое будущее наших зубов?

Человечество может, если не избавиться от кариеса полностью, то хотя бы его контролировать. Фото: Shutterstock

Периодически по соцсетям прокатывается «новость» - ученые изобрели вакцину от кариеса! Как показывают ссылки на научные работы, обычно это лишь часть испытаний и проводились подобные опыты много раз. Но, но как правило, несколько лет назад.

Например, еще в 2017 году ученые из Уханьского института вирусологии Академии наук Китая (да, 2020 год прославили Ухань с плохой стороны, а ведь ученые из их института трудились над прорывными исследованиями!), так вот китайские ученые представили миру очередной этап исследования вакцины от кариеса. Идея заключалась в том, чтобы синтезировать определенные белки (KF-rPAc), которые «нападают» на микроорганизмы Streptococcus mutans. Именно эти мутанты стрептококка вырабатывают молочную кислоту, которая приводит к образованию зубного камня, разрушению эмали и появления кариеса. А изобретенные китайцами белки должны были ослабить вредные бактерии и уменьшить их численность. Испытания на животных прошли успешно. Впереди были клинические испытания (а они проходят в несколько, и порой очень долгих, этапов). Пока, увы, новостей с кариозного фронта больше не было... Возможно, испытаниям помешал коронавирус.

Но от этого перспективы не утрачивают своего радужного ореола — изобретение-то возможно! Получается, человечество может, если не избавиться от кариеса полностью, то хотя бы его контролировать.

Обсудили светлое будущее с Почетным президентом Стоматологической ассоциации России (СтАР), президентом Международной ассоциации стоматологического просвещения (IADP), профессором, стоматологом Владимиром Садовским.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Создание вакцины от кариеса — давняя мечта ученых. Первые попытки начались еще в 70-х годах прошлого века, когда мир погрузился в сладкий мир газировок, а зубы заплакали от нашествия кариеса. Уже тогда английские ученые пытались бороться именно с бактериями Streptococcus mutans. И тоже — вакцина прошла испытания на животных, но уперлась в человеческий фактор.

- Это не удивительно, - объясняет доктор Садовский.- Вредные бактерии лишь часть кариозного процесса. И основным всегда будет любовь человека к сладкому, мучному и, так сказать, - нелюбовь к гигиене. И, увы, возраст: чем мы старше, тем меньше вырабатывается слюны, которая омывает ротовую полость и участвует в процессах реминерализации зубов. С меньшим количество слюны повышается риск развития и кариеса и воспаления десен. Да, бактерии обожают сладенькое, и охотнее размножаются в том рту, где сладостей в достатке. Но есть и другие факторы.

Для начала расскажу основы зубной «анатомии»: эмаль нашего зуба — это единственная живая ткань нашего организма, состоящая не из клеток, а на 95 процентов из минералов и на 5 процентов из воды, которая связана с кристаллами и органическими компонентами. Да, эмаль не умеет регенерировать свою органическую составляющую, но может восстанавливать кристаллы. Происходит это за счет того, что часть минералов из эмали переходят в слюну и возвращаются обратно, наполнившись нужными соединениями. Этот тонкий баланс, который при хорошем раскладе (правильном питании, отсутствии вредных привычке, гигиене), обеспечивает нашей эмали прочность и белизну.

Слюна, в свою очередь — это отличный природный дезинфектор, благодаря которому многообразие бактерий во рту всегда стремится к балансу. Да, во рту тоже есть совокупность бактерий, та самая микробиота, о которой сейчас начинают говорить по всему миру (пока самая известная — кишечная, потому что тесно связана с иммунитетом — прим. Ред.). Но как только нарушается баланс, тогда начинают буйствовать те самые Streptococcus mutans - и привет, кариозные полости!

ПОЧЕМУ ТАК СЛОЖНО ИЗОБРЕСТИ ВАКЦИНУ ОТ КАРИЕСА

- Получается, проблема еще и в том, как не нарушить этот самый бактериальный баланс во рту прививкой, и какой она будет - спрей, «живая» вакцина, паста? Из обычной внутримышечной вакцины ослабленные или инактивированные представители микромира попадают в кровь и там «тренируют» иммунные клетки. Но как будет во рту? Получается, что вакцине надо воздействовать на конкретные бактерии, не трогая полезные. Возможно ли это?

- Да, это тоже большая проблема, хотя в слюне и содержатся иммуноглобулины, лизоцим... И, скорее всего, именно на это направлены действия ученых с прививкой – на «тренировку» местного ротового иммунитета. Но не будет ли от этого хуже полезным бактериям — другой вопрос. Возможно, именно в это и уперлись все исследования. Безусловно, прекрасно, что изыскания проводятся, но пока, увы, лишь в испытаниях на лабораторных животных.

Но давайте говорить откровенно — стоит ли изобретать лучшее, когда уже есть хорошее? Правильная гигиена полости рта — чистка зубов дважды в день качественной щеткой, пастой, использование жевательной резинки после еды (но лишь пока она сохраняет приятный вкус - этого достаточно для удаления застрявшей между зубами пищи и стимулирования выработки слюны). В более сложных случаях (брекеты, несъемные протезы, пародонтит) поможет ирригатор. Плюс прекрасные ополаскиватели с эфирными маслами. И, конечно, посещение стоматолога, чтобы вовремя обнаружить зачатки кариеса. А вернуть зуб в здоровое, первозданное состояние возможно даже на стадии мелового пятна. Но вот наличие кариозной полости , увы, требует уже классического вмешательства стоматолога.

Кроме того, сейчас мы с коллегой проводим изыскания на тему оздоровления микробиоты в полости рта. Если все удастся, то в будущем в России появится препарат для восстановления правильной микрофлоры во рту и подавления патогенов (как бифидо- и лактобактерии для кишечника). И, надеюсь, сейчас на первый план начнут выходить очень неплохие российские лечебные пасты и спреи, которые пользуются большой популярностью за рубежом, но у нас почему-то пока не особенно в чести.