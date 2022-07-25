Питание по сезону. Ягоды июля

Фото с сайта: здоровое — питание.рф

Сезон ягод открыт – самое время идти в магазин или на рынок. Какие ягоды нужно покупать именно сейчас и на что обращать внимание при их выборе?

В июле все еще актуальна самая ароматная летняя ягода – клубника. Она немного капризна – хранится недолго и быстро портится. Поэтому покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней. Выбирайте сухие, равномерно яркие плоды с блестящей, упругой и гладкой поверхностью.

Все еще актуальна черешня – она обладает мощным противовоспалительным действием, помогает снижать артериальное давление и защищает от болезней сердца. На прилавках появилась и вишня – не такая популярная, как ее «сестра» черешня, но не менее полезная. Обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, благотворно действует на центральную нервную систему. И, конечно, как все ягоды, богата витаминами. Черная и красная смородина – лидеры по содержанию витамина С, незаменимое средство при простудных инфекционных заболеваниях разной природы. Много витамина С и в крыжовнике – употребление его в пищу нормализует гормональный фон, обменные процессы, улучшает кровообращение, укрепляет нервную систему.

В июле доступны лесные ягоды, которые так красиво смотрятся на десертах и делают вкуснее каши и йогурты, – голубика, черника и ежевика. Кстати, считается, что последняя по своим лечебным свойствам превосходит малину. Если регулярно употреблять ежевику, за счет большого содержания полезных веществ будет укрепляться организм. Зато малина помогает при простуде, так как содержит салициловую кислоту, которая обладает жаропонижающим действием. Поэтому малина по праву считается «натуральным аспирином». Но в отличие от лекарства, ягоды не раздражают слизистую желудка.

Все перечисленные ягоды полезны и помогут запастись витаминами впрок, однако перед употреблением очень важно их тщательно промывать. Особенно это касается ягод, растущих близко к земле. Употребление немытых или небрежно вымытых ягод может привести к заражению паразитами.

Наслаждайтесь июльскими ягодами и улучшайте иммунитет!

Источник: здоровое – питание. рф.