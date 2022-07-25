Клофелин, Христо Грозев и украинская разведка

Кадр из видео российских спецслужб о разоблачении украинской схемы вербовки.

Стоило только выступить ФСБ с историей о провале операции украинской военной разведки (ГУР) по неудачной попытке угона российского боевого самолета, как активизировались скептики всех родов и даже видов (и не только Вооруженных Сил).

Дескать, и сумма маловата для аванса при столь масштабной операции (какие-то жалкие 4 тысячи долларов), и нестыковки имеются. И, мол, укры не в силах провести такую операцию, им явно помогали британцы, вернее, даже руководили ими. А британские агенты ого-го, им большой палец правой руки в рот не клади, откусят по мизинец левой ноги. Вы что, фильмы про Джеймса Бонда что ли не видели?

Видели, конечно, видели. И в кино, и в реальности. И про агентов британских спецслужб, равно, как и про американских все помним. И тот самый заложенный "камень" в Москве, который в итоге им пришлось признать шпионским оборудованием. И совсем недавнюю историю с задержанными в Белоруссии "вагнеровцами". Но, самое главное, что и в той истории, и в этой эти западные спецслужбы разработали комбинацию с участием украинской разведслужбы. А это, дорогие мои, уже как некий знак качества (был такой штамп в СССР, и товары с ним пользовались повышенным спросом), только наоборот.

Мало западным шпионам было украинской разведки, привлекли еще в историю и "главного расследователя" Bellingcat (в РФ признано иноагентом) Христо Грозева. Очень большого специалиста по фейкам, который обделался по самые уши, как только его привязали к украинской разведке. Кстати, это ведь именно он привлек тех курьеров в России, которые5 передали 4 тысячи долларов в качестве аванса российскому летуну. Очень большая вероятность, что это были очередные "поклонницы" или сторонницы Навального, которые при всем желают не смогут составить компанию своему кумиру, потому что в России мужчины и женщины сидят в разных исправительных учреждениях, а трансгендеризм у нас как-то не приветствуется. И в системе УФСИН тоже.

Что касается какой-то смешной суммы в 4 тысячи долларов аванса, то, уверен, изначально их было больше, но после прохождения через руки украинских посредников сумма могла "усохнуть" даже не в разы, а на порядок. Не зря же в ФСБ заявили, что украинцы только обещали миллион долларов и даже обещали подумать на премией такого же размера, а в действительности хотели взять семью летчика в заложники.

Понятно, что тут за версту несет галимым Голливудом, но я верю в интеллектуальные возможности украинских спецслужбистов. Они способны еще и не на такое. Я вас уверяю, что они верили в то, что ими продуманно все до мелочей и сделано предложение, от которого невозможно отказаться.

Впрочем, одну здравую идею Киев своим очередным плюхом в лужу и испусканием газов организма в воде все-таки подарил. На Украине сейчас мечтают, как США и европейские "партнеры" насытят ВСУ современной (или не очень) западной техникой. Оптимисты называют перспективой передаче ВВС ВСУ легкого истребителя F-16. Пессимисты вздыхают, что, скорее всего, стоит ждать знаменитого "Бородавочника" – ударного штурмовика A-10, который встал на крыло спустя 2 года после окончания войны США во Вьетнаме. Сейчас на складах США как раз скопилось большое количество "Бородавочников", подлежащих утилизации, так почему бы не списать их в нее над Украиной, да еще и не самим платить денежки, а получить их от Киева. Реалисты уверены, что ничего подобного Украина не получит, но их никто там не слушает.

И все-таки. Если США все же передадут те же F-16, почему бы нам не объявить о вознаграждении за каждый из этих самолетов. В размере того же миллиона долларов. Это ведь сейчас на Украине уже 36 с хвостиком миллионов гривен, а скоро будет гораздо больше. Можно и за угон "Бородавочника" в российский плен дать призовые. Тут уже вряд ли миллион, тысяч пятьсот. Впрочем, это не мне и не нам с вами решать.

Ей-ей, очень здравое предложение, как мне кажется. Тут еще и Киев объявил об урезании денежных выплат в ВСУ. Экономия. А здесь вот вам миллион, не облагаемый налогами, и, ладно, так и быть, российский паспорт для всей семьи. Насчет экипажей ствольной и реактивной артиллерии, честно говоря, не знаю – слишком много на них крови… А вот летунам украинским вполне можно такое предложить. И шансов на успех, в силу целого ряда причин, гораздо больше, чем в случае предложения предательства российским летчикам.

Только, ради Бога, не надо привлекать к этому ни украинских разведчиков, ни Христо Грозева. Потому что они все даже не изгадят, а просто прос…т.

P.S. А вот российские военные без всяких подкупов угоняют украинскую военную технику прямо с передовой.

А о том, как они это делают, читайте в репортаже Александра Коца.

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