Многоканальные станции наведения ракет успешно зачищают мирных граждан от украинских ракет «Точка-У»

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300В Западного военного округа, что в ходе проведения специальной военной операции обеспечивают защиту подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации от средств воздушного нападения.

ЗРС С-300В предназначена для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолетов тактической и стратегической авиации, боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке.

«Радиолокационная станция ЗРС С-300В осуществляет контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров. В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, в том числе и ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2», - комментируют в Минобороны России.

С-300В успешно защищает мирных граждан от украинских ракет «Точка-У», напичканные тротилом или гексогеном, гвоздями и подшипниками, чтобы жертв было больше, а также беспилотников-камикадзе.

Многоканальная станция наведения ракет С-300В может сопровождать одновременно до 12 воздушных целей и выдавать их точные координаты сразу нескольким пусковым установкам. Уничтожать ракетчикам доводилось даже довольно архаичные советские реактивные разведывательные беспилотники «Стриж» и «Рейс». Случается, что украинские ракетчики пытаются запустить несколько беспилотников, чтобы замаскировать полет ракеты. Но станция разделяет цели.

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При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах Луганской Народной Республики военнослужащие Росгвардии доставили на сборный эвакуационный пункт 8 человек, в том числе двоих детей.

Также росгвардейцы обнаружили ПТУР NLAW, 20 гранатометов и минометов, около 500 выстрелов к ним, пулемет MG-42 и еще 7 единиц стрелкового оружия, более 21 тысячи боеприпасов к нему, 350 боеприпасов к крупнокалиберному вооружению, более 100 артиллерийских снарядов, мины иностранного производства, 50 ручных гранат.