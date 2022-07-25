Дмитрий Песков: Роспотребнадзор «Кентавра» в Кремль не пустит!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

…- Академик Онищенко в интервью нашей газете предрек, - сообщил в понедельник, 25 июля, журналист «Комсомольской правды» официальному представителю Кремля, - что через неделю, теперь уже меньше, дней через пять, в большие города нагрянет «Кентавр» - это новая разновидность омикрона. Причем, нагрянет тайно. И чтобы этого «Кентавра» распознать, нужна новая тест-система. Готовы ли к встрече «Кентавра» в Кремле? Завезли ли уже все необходимое оборудование, аппаратуру, чтобы диагностировать новую болезнь?

- Этот вопрос, скорее, к медикам, - заметил Песков, - вопрос к Роспотребнадзору, инструкции которого мы четко выполняем.

Несмотря на то, что все ограничения были сняты и был отменен масочный режим, мы говорили неоднократно уже, что в Администрации Президента, фактически, во всех подразделениях, - сохраняются особые меры предосторожности.

Это связано с особым статусом резиденции главы государства, и мы имеем в виду пока придерживаться этой практики.

- Дмитрий Сергеевич, вы имейте в виду, что нужна новая тест-система – она есть, она произведена, просто ее нужно обязательно завезти, иначе не распознаете эту болезнь.

- Ну, Роспотребнадзор даст нам инструкции, мы будем им следовать.

- И еще вопрос. Синоптики обещают тропическую, прямо иранскую жару в ближайшие день-два. Вот - после визита в Тегеран президент стал кашлять, а пресс-секретарь осип, по вашему собственному признанию. Какие предпринимаются меры, чтобы это не повторилось?

- Чтобы не повторилась жара?

- Нет, жара в любом случае будет. А чтобы вы с президентом не простыли.

- Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях. Избегаем сквозняков.

- Правильно.

- Спасибо.

- Спасибо вам.