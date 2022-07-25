Минобороны: в Днепровском лимане уничтожена часть военно-речного флота Украины

Фото: Министерство обороны РФ

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня «HIMARS» и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777», - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Да, это были те самые дальнобойные орудия, что бьют по населенным пунктам с мирными жителями.

Генерал-лейтенант отметил, что в акватории Днепровского лимана «вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области».

«В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены», - отметил Конашенков.

Очевидно эта часть того самого военно-речного флота Украины, о создании которого заявил одиозный киевский вице-адмирал Алексей Неижпапа. Около месяца назад он заявил, что Украина создает на Днепре и его притоках речную флотилию из английских военных катеров, что доставят из Великобритании на грузовых машинах. В общем, после лишения Военно-морских сил Украины выходов к морям Киев начал строить «потешный флот».

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков также рассказал, что в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ было уничтожено «более 100 националистов и иностранных наемников».

Удары оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины принесли поражение: шести командно-наблюдательным пунктам, четырем складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокатору подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, четырем взводам реактивных систем залпового огня «Град», двум артиллерийским взводам гаубиц Д-20, трем артиллерийским взводам самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», восьми украинским взводам орудий Д-30.

Войсками противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотников и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

260 - самолетов.

144 - вертолета.

1611 - беспилотных летательных аппаратов.

357 - зенитных ракетных комплексов.

4161 - танков и других боевых бронированных машин.

763 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3198 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4459 - единиц специальной военной автомобильной техники.