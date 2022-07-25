Шреку нужна операция, а Гомеру Симпсону - стероиды. Эндокринолог рассказала, что внешность человека говорит о его заболеваниях

Есть заболевания, которые можно фактически распознать по лицу Фото: Shutterstock

Задумывались ли вы когда-нибудь, откуда на свете берутся великаны и карлики? Оказывается, все дело в гипофизе и в способности этой железы головного мозга вырабатывать правильное количество гормонов роста. Если гипофиз работает, что называется, на износ, выделяет очень много гормонов роста, то у человека образуются гипертрофированные, увеличенные черты лица и крупные размеры тела. Вот прямо как у Шрека из известного мультфильма. Среди «предков» Шрека такой болезнью как акромегалия страдали фараон Египта Аменхотеп IV и известный рестлер Морис Тийе.

- Название акромегалия – греческое. «Акрос» - это пальцы, а «мегалос» - увеличенные. Именно этот симптом и позволяет заподозрить у человека заболевание акромегалией, - говорит Патимат Хандаева, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, старший научный сотрудник отделения нейроэндокринологии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, председатель Российского общества молодых эндокринологов. – Лечится эта болезнь при помощи операции.

Обратная тенденция, когда гипофиз вырабатывает слишком мало гормонов роста, – это развитие карликовости или гипофизальный нанизм. Вполне вероятно, что этой болезнью страдал сказочный герой Мальчик с пальчик или сказочная Дюймовочка, рост которой был 2,54 сантиметра. В жизни настолько маленькие люди не встречаются, но зато был человек ростом всего 79 сантиметров. Умер он в 22 года, правда, не от нарушения работы гипофиза, а от курения.

- С одной стороны, это такие вечно молодые люди, но с другой стороны, они просто не растут, - говорит Патимат Хандаева. – Аномально низкий рост у мужчин считается ниже 130 сантиметров, а у женщин – ниже 120. Таким пациентам помочь можно. Например, знаменитому футболисту Лео Месси в 9 лет был поставлен диагноз – дефицит гормонов роста. Ему было назначено лечение и очевидно, что при правильном приеме препаратов здоровье человека не пострадало.

Есть заболевания, которые, так сказать, можно распознать по лицу. Существует гормон АКТГ, который заставляет надпочечники вырабатывать кортизол, гормон стресса. Когда его слишком много – развивается болезнь Иценко-Кушинга.

- Эта болезнь входит в пятерку заболеваний, приводящих к ожирению и не связанных с избыточным поступлением питательных веществ в организм. Переедание приводит к ожирению более чем в 90% случаев, еще около 5% случаев ожирения вызваны расстройством обмена веществ, - говорит врач – эндокринолог Патимат Хандаева. – У людей с болезнью Иценко-Кушинга бывает красноватое лицо, лишний вес. Таким пациентам помочь можно и нужна операция.

Другая сторона вопроса: когда надпочечники вырабатывают мало кортизола, тогда человеку грозит болезнь Аддисона.

- Среди известных людей этой болезнью страдала британская писательница Джейн Остин, и американский президент Джон Кеннеди, - говорит Патимат Хандаева. - А герой мультфильма Гомер Симпсон – очень хорошо показывает, как выглядят пациенты с болезнью Аддисона: кожа у них желтого и золотисто-бронзового оттенка. Но главное не внешнее проявление, а внутреннее – это постоянная хроническая усталость на первых стадиях, а дальше – все намного хуже. Хорошая новость - болезнь лечится стероидами.

Эндокринная система регулирует всю жизнедеятельность организма, отмечает доктор. Мельчайшее изменение в балансе гормонов может привести к глобальным последствиям для здоровья.

- Нужно быть внимательными друг к другу. Смотрите на людей из своего окружения. Если вы замечаете какие-то изменения во внешности или видите, что человек стал больше уставать или сильнее тревожится, - помните, что причина может быть в гормональных нарушениях. Гормональные препараты многим людям необходимы, как вода. Нужно это понимать и не бояться регулярного их применения. Я знаю, что бытует мнение, мол, гормональные лекарства ведут к тому, что человек набирает вес, но на самом деле, это не так. Напротив, если болезнь не лечить, то последствия могут быть самые неблагоприятные, - говорит врач-эндокринолог Патимат Хандаева.