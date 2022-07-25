Молодежь России славит Петра Великого

Памятник Петру I в Санкт-Петербурге. Фото: Александр ГЛУЗ

Во второй этап Всероссийского молодежного творческого конкурса «Образ Петра Великого» вышли 200 работ. Об этом сообщила конкурсная комиссия. Члены экспертного совета рассмотрели 2233 заявки из всех регионов России и наших соотечественников из зарубежья.

Конкурс, организованный Российским военно-историческим обществом и Агентством развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры РФ, приурочен к 350-летию Петра I, которое отмечается в этом году. Работы принимались в нескольких номинациях: живопись, декоративно-прикладное искусство, новые формы, литература, скульптура, стрит-арт. Принять участие в творческом состязании могли подростки 14-17 лет и молодежь 18-35 лет.

Все 200 работ участников второго этапа уже в сентябре будут выставлены в залах Союза Художников России в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском Валу.

Результаты Конкурса будут объявлены 15 сентября. Несовершеннолетним призерам в каждой номинации достанутся планшеты, а взрослым победителям — денежные премии (200 тыс. руб., 100 тыс. руб. и 50 тыс. руб. за 1-3 места соответственно).