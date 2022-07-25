Российские шоколад, выпечка и вафли могут изменить вкус: виноваты санкции

Кондитеры бьют тревогу - у них заканчиваются эмульгаторы и красители Фото: Олег УКЛАДОВ

У производителей кондитерских изделий проблемы, из-за которых некоторые сладости могут потерять привычный вкус. Крупные международные компании, у которых все еще сохранились производства в России, в связи с этим собрались просить помощи у европейской ассоциации Food & Drinks. Чтобы там посодействовали в решении вопроса — вывести добавки для пищевой промышленности из-под эмбарго.

Из-за чего сыр-бор? В первую очередь — из-за некоторых сложных красителей, которые у нас не производятся, и большей части эмульгаторов. Импорт из Европы безобидных вроде бы ингредиентов попал под запрет в рамках пятого, еще апрельского, пакета санкций. Тогда, вкупе с другими ограничениями, было введено эмбарго на поставки товаров, которые могут поспособствовать «совершенствованию военного и технологического потенциала» и «улучшению промышленных возможностей» России. Добавки для вкусняшек европейские чиновники посчитали разновидностью высоких технологий, которые могут использоваться не только в мирных целях.

А о возможных проблемах с ингредиентами кондитеры и другие пищевики заговорили еще с марта, когда начали рушиться привычные логистические связи с Европой.

- Многие добавки высокотехнологичны и их производство так просто в сжатые сроки не развернешь, - объяснял kp.ru, с чего это вдруг паника по такой «мелочи», директор по исследованиям компании Tochka Rosta Роман Шалимов. - При замене же одного ингредиента на другой вкус продукта будет тоже меняться. В восприятии потребителей это «продукт стал не тот». Надо проводить большую исследовательскую работу, делать множество дегустаций. Есть специализированные компании, которые разрабатывают формулы продуктов с нужным вкусом и имеют для этого все ресурсы, но они тоже в основном западные.

Как утверждают сейчас в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд»), не все европейское сырье удалось заменить поставками из «дружественных» азиатских и ближневосточных стран, а также своими российскими. Из-за этого в перспективе могут возникнуть проблемы с выпуском шоколада, халвы, карамели, вафель и даже выпечки. Иссякнут запасы необходимых эмульгаторов. То есть не то чтобы им вообще нельзя найти замену. Но привычный шоколад с другим вкусом — это, по сути, уже другой продукт.

Есть проблемы и посерьезнее. Например, у корпорации Mars (она по-прежнему работает в России) возникли перебои с тем самым веществом, которое делает жевательную резинку «резинкой». Это такие высокотехнологические синтетические полимеры (не пугайтесь, они съедобные). В итоге возникли некоторые сложности с производством известной жвачки Orbit на заводе в Санкт-Петербурге.

Что за «химия» эти эмульгаторы?

Хотя название и ассоциируется с какой-то страшной химией, в основе эмульгаторов могут быть вполне натуральные вещества. Например, лецитин (сейчас в основном используется соевый), камедь розового дерева и т.п. Чем качественнее эмульгатор, тем он, как правило, натуральнее. В России их производство есть. Но, как говорят, эксперты, есть сложности с количеством, качеством и соответствием всем запросам пищевой отрасли. Чтобы подтянуться, нужно время и чтобы кто-нибудь дал денег на научные разработки. С этим, впрочем, проблемы не только у пищевиков.