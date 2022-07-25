VK Клипы вручили награды лучшим авторам коротких видео

В воскресенье, 24 июля, на московской сцене блогеров VK Fest, самого масштабного open-air этого лета, состоялось награждение победителей «Премии VK Клипов — 2022». Имена лучших клиперов этого года определило экспертное жюри: номинанты были выбраны из шорт-листа, составленного по результатам зрительского голосования ВКонтакте — из 107 блогеров-претендентов в нём оказалось 36 авторов, по три клипера в каждой из 12 категорий.

Все победители «Премии VK Клипов — 2022» получили памятные награды от VK Клипов и специальные метки в профиле.

Помимо премии, в зоне VK Клипов гостей фестиваля ждали разнообразные активности. Так, посетители VK Fest увидели масштабное выступление клиперов «Клиповый джем»: свои хиты на сцене VK Fest исполнили DAVA, Люся Чеботина, Тима Акимов, Егор Шип и другие интернет-звёзды. Также в зоне VK Клипов можно было отдохнуть, посмотреть контент от талантливых авторов, снять фото или видео в специальных пространствах, а также получить тематические подарки и стикеры.