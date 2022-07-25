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Наука25 июля 2022 12:15

Загадочный и, возможно, живой объект, который был сфотографирован марсианским ровером, исчез без следа

С Марса исчез таинственный предмет, ранее сфотографированный марсоходом NASA
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Объект, сфотографированный 12 июля 2922 года на 495 марсианский день.

Объект, сфотографированный 12 июля 2922 года на 495 марсианский день.

Специалисты NASA на днях обнародовали снимок, который марсоход «Настойчивость» (NASA's Perseverance rover) сделал 16 июля 2022 - на 499 день своего пребывания в кратере Езеро (Jezero Crater). Там пусто. Ничего, кроме песка, не видно.

А ведь четырьмя днями раньше было на что посмотреть. Тогда в кадр камеры (Front Left Hazard Avoidance Camera A) попал какой-то загадочный объект, похожий то ли на спутанную леску, то ли на червяков, то ли на чьи-то волосы, то ли на колонию гигантских бактерий, то ли на растение вроде нашего перекати поле.

Рядом с марсоходом, но через 4 дня – на 499 марсианский день. Объекта нет. Уполз?

Рядом с марсоходом, но через 4 дня – на 499 марсианский день. Объекта нет. Уполз?

Объекта не стало. Уполз будто бы. Так считают энтузиасты из числа уфологов и ученых, верующих, что на Марсе есть хоть какая-то живность.

Официального комментария по поводу случившегося от NASA нет. Хотя оба снимка – с объектом и без – имеются на сайте агентства. Но специалисты, участвующие в работе Perseverance, отметились в блогах, предполагая, что «червяки» вполне могут быть инопланетными и рукотворными. И, скорее всего, земными, попавшими на Марс вместе с марсоходом. Более всего они похожи на полимерные стропы от парашюта или от защитной оболочки – от элементов спускаемого аппарата, который мягко посадил Perseverance в кратер в феврале 2021 года.

Объект тут точно был.

Объект тут точно был.

Стропы якобы принесло ветром. А потом точно так же унесло. Почему они были так запутаны? Потому что запутались почти за полтора года.

Странно, однако, что марсианские ветры так сильны, что способны выдуть и доставить хоть что-то на расстояние в несколько километров. Известно ведь, что парашют, и защитная оболочка спускаемого аппарата ровера находятся примерно в двух километрах от него. Энтузиасты сомневаются.

Если это не влага, то что?

Если это не влага, то что?

О других признаках жизни, к примеру, о странных подтеках из-под марсианских камней, выглядящих так словно бы рядом с ними кто-то справил малую нужду, читайте наш материал.

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