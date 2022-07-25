Из-за энергетического кризиса европейские политики стали меньше мыться

Необыкновенно рано начали в Европе в этом году подготовку к отопительному сезону. Дело в том, что никакого отопительного сезона может и не быть. Фото: Shutterstock

Необыкновенно рано начали в Европе в этом году подготовку к отопительному сезону. Дело в том, что никакого отопительного сезона может и не быть. По крайней мере, о такой возможности все чаще говорят политики разных стран Старого Света, рассматривая сценарий полного прекращения поставок российского газа.

Из штаб-квартиры ЕС в Брюсселе во все страны сообщества поступила рекомендация – сократить на 15% потребление газа в стране. Однако очень быстро выяснилось, что к таким подвигам практически никто в Европе не готов. Испания, Португалия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и другие страны поспешили заявить, что так резко затянуть пояса «не в силах». Характерным выглядит аргумент Греции: мол, 70% всего потребления газа в стране идет на генерацию электричества. Поэтому экономить газ можно только за счет отключения от энергоснабжения крупных предприятий. А это для и без того шаткой экономики страны – смерти подобно.

Что остается? Символические меры, которые, может быть, и не сильно изменят энергетический ландшафт Европы, но хотя бы продемонстрируют «решимость в борьбе с российской угрозой». Так, министр экономики Германии Роберт Хабек на местном ТВ заявил, что стал мыться под душем быстрее, и призвал всех следовать его примеру. А еще, говорит Хабек, нужно всем повысить температуру в своих холодильниках на 1 градус и отказаться от подогрева частных бассейнов. Впрочем, большого воодушевления такие инициативы у электората не вызвали. А рейтинг «Зеленых» - партии, которую представляет Роберт Хабек – и так уже опустились ниже плинтуса.

Точечными мерами пытаются спасти зимний обогрев и во Франции. Там на федеральном уровне запретили освещать магазины с часу ночи до шести утра, оставив исключение только для аэропортов и автомобильных заправок. Кроме того, теперь владельцам бизнеса, которых поймают на том, что у них работают кондиционеры при открытых дверях на улицу, будут грозить крупные штрафы.

А ведь еще только июль на дворе! Поглядим, на какие новые выдумки будут горазды европейцы ближе к октябрю. Вполне возможно, к тому времени в умах многих европейских политиков созреет все-таки мысль о том, что интересы России можно учесть и договориться о снятии санкций.