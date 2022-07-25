«Возвращение блудной десятки»: ЦБ планирует возобновить печать самой мелкой банкноты

Центробанк возвращается к выпуску банкноты в 10 рублей. Фото: Shutterstock

В конце года Центробанк планирует возобновить выпуск купюры в 10 рублей. Решение неожиданное. Девять лет назад власти решили заменить ее монетой того же номинала. А сейчас возвращаются к прежней практике. Как поясняют в ЦБ, на это есть сразу несколько причин.

1. Чеканить монету стало невыгодно. Металл в последние годы сильно подорожал. При этом новые технологии сделали купюры более долговечными. Как итог - выпускать «бумагу» стало проще и дешевле.

- Банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе, - пояснил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Сергей Белов.

2. Монеты оседают в копилках. К мелочи в России особое отношение. Ее не очень хотят носить с собой. Это не всегда удобно. Все больше клиентов расплачиваются картами. А те, кто даже носит наличные, не всегда имеют в кошельках отделения для монет. В итоге сдачу рассовывают по карманам, а дома выгружают в копилку («на черный день»). Там монеты и оседают чуть ли не навечно.

С мешком железа в магазин пойдут немногие, а сдать их в специальный автомат зачастую стоит до 20% от суммы. Вот и выходит, что ЦБ тратит деньги на производство все новых монет, а они почти не участвуют в обороте. С купюрами такого быть не должно.

3. Магазинам неудобно работать с мелочью. Тут сразу комплекс проблем. Давать сдачу неудобно. Инкассировать – тоже. Проще использовать купюры. А мелочь использовать только для совсем уж мелких сумм.

Правда, тут может возникнуть другая проблема. Денежные ящики в магазинах, как правило, не предусмотрены под длинный номинальный ряд. А он в России недавно и так увеличился. С новой десяткой получится, что в кассе нужно иметь минимум восемь ячеек. Или даже девять…

- Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года, - добавил Сергей Белов.

Если даже возвращение десятки выглядит неожиданным, то реинкарнация пятирублевки, которую не выпускали четверть века и которая осталась лишь в коллекциях бонистов, настоящий сюрприз. То ли металл действительно так сильно подорожал, то ли в ЦБ верят, что цены в России вернутся в конец 90-х. Глядя на аномальное укрепление рубля, от наших финансовых властей теперь можно ждать чего угодно.

СПРАВКА «КП»

С этого года ЦБ затеял очередную денежную реформу. Будут постепенно менять дизайн и защитные признаки всего ряда банкнот (кроме относительно новых 200 и 2000 рублей). В ближайшие месяцы в кассах банков и банкоматах появится обновленная 100-рублевка. В 2023 году освежат купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей (самые распространенные и ходовые). Далее по плану – 500 рублей в 2024 году, 50 и 10 рублей – в 2025-м. При этом принудительного обмена не будет. Купюры и монеты разных лет выпуска будут находиться в обращении параллельно и будут иметь одинаковую ценность.

Сколько наличных в обращении (руб.)

Вид / Сумма (руб.) / Количество (шт.)

Монеты / 119 млрд / 70,3 млрд кружков

Банкноты /13 трлн 973 млрд / 6,8 млрд листов

По данным ЦБ.

Каких купюр больше всего в обращении (по номинальной сумме)

5000 рублей 82%

1000 рублей 10,6%

2000 рублей 4,5%

Другие номиналы 2,9%

По данным годового отчета ЦБ за 2021 год

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