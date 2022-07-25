На экономику Украины надвигается "девятый вал"

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Украинская экономика – очень занимательная штука, которая, как в песенке Винни-Пуха про мед: "Если есть, то его сразу нет". ВВП Украины по ППС был по итогам прошлого года на 40-м месте в мире, а каким он будет по итогам нынешнего, не может сказать никто. Киев регулярно посылает сигналы экономического бедствия, но союзникам и "партнерам" сейчас, по большому счету, стало не до Украины. Им самим свести концы с концами.

Буквально на днях, 22 июля рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте сразу на две ступеньки по своей шкале - с уровня «CCC» до «C», что означает неизбежность дефолта и уже наступившее преддефолтное состояние. Впрочем, что там происходит, не понимает сейчас никто. 15-го июня нынешнего года журнал "Форбс" писал: " Сейчас инфляция постепенно замедляется. Пик пришелся на март и достиг 4,5%, но в мае рост потребительских цен составил уже 2,7%. Это может означать, что экономика Украины постепенно адаптируется к шоку". А с 21-го июля, всего через месяц, Нацбанк Украины девальвировал гривну сразу на 25%.

И тут на сцену большой экономики вышел советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, который в телемарафоне на всю страну так "утешил" сограждан, что им впору заворачиваться во что-нибудь белое и тихо ползти на кладбище. Устенко оценил дефицит бюджета к концу года.

- Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около 5 миллиардов долларов. А мы планировали, что это 7 миллиардов будет на весь год, а получили в месяц, - заявил Устенко. - Я бы ожидал, что к концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около 50 миллиардов долларов. Это будет около 30-35% нашего ВВП. Это очень большой дефицит.

Cоветник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. Фото: YouTube

Другие эксперты все из той же Украины сочли его суждение слишком оптимистичным. По их оценкам дефицит госбюджета к концу года составит не менее 80 млрд. долларов США, что, по их мнению, равнозначно 60% ВВП.

Олег Устенко даже не обратил внимание, что сам проговорился, и что озвучиваемые им цифры не "бьются". 5 миллиардов долларов ежемесячной финансовой помощи, которые составляют объем дефицита в месяц, он просил у Запада еще весной, а недавно он начал выклянчивать уже 9 миллиардов. Не так уж и важно, в каком случае он лжет, но то, что лжет, не подлежит сомнению.

Одно несомненно, экономика Украины, которая еще в прошлом году была вполне себе как-то на плаву, бьется в агонии. Более, чем вдове сократились объемы налоговых платежей и таможенных сборов, не работают целые отрасли промышленности, более 12-ти миллионов людей покинули страну, причем, большая их часть – активное трудоспособное население.

Отдельный нюанс в том, что в Киеве все предпочитают считать в долларах. Как это было, к примеру, и в России в 90-х и в самом начале 2000-х. Что и неудивительно, как мы тогда не представляли себе, сколько будет стоить рубль к концу года, так и на Украине сейчас никто не скажет, сколько доллар будет весить в гривнах в конце декабря.

Прогноз Устенко еще и потому неверен, что если исходить из него, то он ожидает ВВП страны в 2022-м около 150 млрд. долларов. С учетом девальвированной гривны это означает, что в национальной валюте ВВП как бы почти не изменится и не упадет. Вот только как быть тогда с тем, что из-под контроля центральной власти в Киеве вышли целые регионы, а не просто отдельные населенные пункты, что парочка отраслей промышленности, как минимум, лежит в руинах, и эти отрасли еще предстоит восстанавливать новой власти.

Можно с уверенностью считать, что прогноз Устенко выдал очень неквалифицированный. Потому что ВВП страны скоро будут формировать только две статьи доходов – переводы украинских заробитчан из стран пребывания и финансовая помощь других государств вкупе с зарубежным кредитованием.

И сколько там останется процентов, уже совсем не важно. Главное, чтобы было хоть что-нибудь. Потому что проблемы только нарастают, и уже формируется тот самый "девятый вал", который снесет все жалкие остатки того, что когда-то называлось украинской экономикой.