Жуют курицу в опломбированном вагоне и ждут, когда их привезут в Кремль

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Есть у нас пломбированные люди.

Это такие специальные люди, которые хотят приехать к нам в пломбированном вагоне - со стороны чужого воюющего государства.

Вагон этот, к счастью, пока никуда не едет, но они все там уже уселись, набились как в курортный плацкарт, носки везде развесили, курицу жуют и смотрят в окно заинтересованно: ну, скоро нас привезут в Кремль?

Вот в "Коммерсанте" пишут:

"Бывший глава запрещенной в РФ и ликвидированной организации «Штабы Навального» Леонид Волков (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов) сообщил, что против него завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Господин Волков пояснил, что уголовное дело завели из-за его поста с критическим высказыванием о президенте России Владимире Путине".

Дело, конечно, ни в каком не в Путине, а в другом: даже я видел какие-то ролики Волкова, где он буквально рассказывает про то, что диверсии, взрывы военных складов в России - это отлично, правильно, так и надо, молодцы. То самое оправдание терроризма, простое и радостное.

Леонид Волков в Екатеринбурге, 2017 г. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но я хочу сказать совершенно не о том, что этот Волков - нехороший мальчик, мы это и так знаем много-много лет.

Вот мультипликатор Куваев, который только что выпустил свою "Масяню" с фантазией про войну Китая против России, и вся либеральная интеллигенция пищала от восторга, - на него какой-то аноним подал жалобу в Youtube, ролик ненадолго удалили, и Куваев сразу же возмущенно пишет: рашисты, мол, это устроили.

Рашисты.

То есть человек, случись что, сразу переходит на язык ненависти и украинской военной пропаганды в отношении страны, которую он только что чему-то там нравственно поучал своими Масянами.

А сам - просто сидит в неприятельском окопе, и не видит в этом никакой проблемы.

Ровно то же самое, и в еще намного большей степени, касается Волкова. И сколько еще их - таких же. Вся эта бесконечная "Люся Штейн", которая бежала в далекие края после того, как злорадствовала по поводу издевательств и расстрелов наших пленных.

То естественное, элементарное чувство родины, которое должно было бы придерживать граждан, мешая им вопить про "рашистов" и "русню", про "давай взрывай им там все, Тарас!" - не говоря уж о государственном инстинкте тех, кто претендует на управление, - все эти внутренние голоса глухо молчат в случае наших пломбированных.

Эти люди не понимают, что они сели не туда, что говорят они - не то, и что проблема вовсе не в Кремле, а в чем-то намного большем.

Что они - уже давно не "российская общественность", а куклы военного противника, и задача у них все та же самая, что и во все времена: отделить от России и сдать дяде Украину.

Одно обнадеживает: вагон стоит и никуда не поедет.