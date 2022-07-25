Минобороны России: Зеленский готовит в Славянске химическую атаку против мирных жителей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Минобороны России выступило с заявлением о подготовке киевским режимом очередной грязной провокации. Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев, который обычно проводит брифинги вечером, сделал срочное заявление в обед.

« Киевский режим завершил подготовку очередной чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом – гексаном, общим объемом более 120 тонн. В результате подрыва емкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов», - сообщил генерал-полковник.

Мизинцев подчеркнул, что для обвинения Вооруженных Сил России и формирования Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам киевские власти готовы принести в жертву десятки тысяч собственных граждан, проживающих в Славянске, а также военнослужащих украинских вооруженных формирований, находящихся в городе.

В Минобороны России попросили жителей Славянска серьезно отнестись к этому предупреждению, так как известно, что НАТО уже давно выделило украинским войскам защитные костюмы на случай химического заражения местности.

Фото: Министерство обороны РФ

«Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления – обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи. Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты», - посоветовал представитель Минобороны России, и еще раз акцентировал внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

СПРАВКА «КП»

Гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз. При длительном нахождении в парах гексана возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями. При этом по причине того, что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды плюс 23-38ºС (с последующим интенсивным горением и большим выделением тепла), взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая в настоящее время установилась в Славянском районе.