Высокие технологии поделили между вице-премьерами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство будет выделять системообразующим предприятиям, пострадавшим от санкций, субсидии на зарплаты сотрудникам. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

- Благодаря этой мере крупные промышленные организации смогут сосредоточиться на перестройке своих производственных и логистических цепочек, быстрее выйти на штатный режим и сохранить коллектив, - сказал премьер.

Мишустин также напомнил, что для таких предприятий действует программа временной занятости. Период участия в ней будет увеличен с 3 до 6 месяцев, чтобы во время адаптации к новым условиям компании не оставляли сотрудников без работы.

Премьер также сообщил, что теперь каждый из его заместителей будет курировать различные направления развития высоких технологий. Мишустин пообещал, что лично будет контролировать эту работу.

Вот, как распределились обязанности вице-премьеров:

Первый замглавы кабмина Андрей Белоусов: развитие технологий высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли.

Виктория Абрамченко: новые разработки для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды.

Татьяна Голикова: разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности.

Денис Мантуров: технологический и атомный надзор, развитие технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров.

Александра Новака - атомная и водородная энергетика, декарбонизация, интеллектуальные энергосистемы.

Марат Хуснуллин: технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды.

Дмитрий Чернышенко: развитие искусственного интеллекта, квантовые вычисления, получение и обработка наноматериалов, создание ПО распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем.