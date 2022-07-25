Отвечаем на острый вопрос: делать повторную прививку от коронавируса или нет?

Ревакцинацию лучше делать вакцинами, которые отличаются от той, которой вы вакцинировались Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость коронавирусом в России уверенно идет вверх. Цифра ежедневных заражений перешла за 7500 человек в сутки. В Роспотребнадзоре говорят, что в России обживаются заразные штаммы «омикрона» ВА.4 и ВА.5, которые уже покорили Европу и Америку и в сутки заражали там привели там сотни тысяч человек.

На неделе с 11 по 17 июля 2022 года число еженедельных случаев заболевания вроде бы стабилизировалось на цифре чуть менее 6,3 миллион новых зараженных в день по всему миру. Но растет количество смертей, до 11 000 за неделю в мире.

В разговоре с «КП» вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в России заболеваемость вряд ли дойдет до цифр зимы, когда в сутки регистрировали до 200 000 заболевших. Это хорошо, а плохо, что рост количества зараженных неизбежен, а, соответственно, никто не может гарантировать, что власти не введут ограничений. ВОЗ и Роспотребнадзор уже рекомендуют надеть маски, хотя бы в общественном транспорте и в людном месте. Еще одна защита – ревакцинация от коронавируса, но как ревакцинироваться правильно? Сейчас или подождать до осени? «Комсомолка» спросила у иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

- Сейчас для ревакцинации в основном доступен «Спутник V», «Спутника Лайт» меньше. На прошлой неделе я ревакцинировлся и, удивительно, нельзя было записаться на «Спутник Лайт». Я пошел уколоться «Спутником V», и тут в клинике появился «Спутник Лайт». Его в итоге и сделал. Но мне просто повезло, - говорит Николай Крючков.

Вакцина «Спутник V» состоит из двух компонентов. Первый – идентичен «Спутнику Лайт», и считается: его достаточно для того, чтобы «взбодрить» иммунитет, если ранее вы полноценно, двумя компонентами, вакцинировались. Но это с точки зрения медицины. А с точки зрения организации процесса все немного не так.

- Административно ревакцинация «Спутником Лайт» и первым компонентом «Спутника V» (которую вы сами можете себе организовать, - прим. ред.) – это не одно и тоже. После «Спутника Лайт» вы получаете сертификат, а после первого компонента «Спутника V» не получаете. Вы можете ревакцинироваться первым компонентом «Спутника V», если считаете, что вам сертификат о ревакцинации не понадобится в ближайшие полгода, - говорит эксперт.

Ревакцинацию можно пройти и «Спутником V» - полноценным, двухкомпонентным. Никаких рисков тут нет, правда, и смысла особого тоже нет, считает Николай Крючков.

ПОЧЕМУ РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ЛУЧШЕ НЕ ТЕМ, ЧЕМ ПРИВИВАЛСЯ?

Ревакцинацию лучше делать вакцинами, которые отличаются от той, которой вы вакцинировались. Об этом напомнили в Минздраве. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов в разговоре с «Интерфаксом» сказал, что новые мутации снизят эффективность антител после вакцинации, и для людей из группы риска (старшего возраста и с хроническими заболеваниями) это может привести к более тяжелому течению инфекции.

Легко сказать, но что это за «другая вакцина»? «ЭпиВакКороны» в доступе на ревакцинацию нет, да и раньше эксперты сомневались, что она эффективна. «КовиВак» тоже не из числа доступных препаратов.

- Если «КовиВак» и появится, то в очень ограниченном доступе, - говорит Николай Крючков. – Препарат уже давно не выпускается (раньше говорилось о сложностях с «подкруткой» вакцины к новым штаммам коронавируса и перезапуска всего производственного цикла, - прим. ред.). Думаю, если «КовиВак» и появится, то его будет несопоставимо меньше, чем «Спутника V» и «Спутника Лайт». Да я и не вижу у «КовиВака» преимуществ, кроме практически полного отсутствия реактогенности после прививки (повышение температуры, боль в месте прививки и руке, слабость, ломота в теле, - прим. ред.).

«КовиВак» слабее защищает, чем «Спутник V», а аллергия от него случается так же часто, резюмирует эксперт.

СТОИТ ЛИ РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ВООБЩЕ? ВЕДЬ НОВЫЕ ШТАММЫ ОБХОДЯТ ИММУНИТЕТ

- Когда говорят, что штаммы «омикрона» ВА.4 и ВА.5 обходят иммунитет от прививки, это не значит, что специфического иммунитета прививка не дает вообще. Есть исследования относительно штамма «омикрона» ВА.2, и я не думаю, что сильные отличия будут при распространении ВА.4 и ВА.5. Эти исследования показывают, что эффективность «Спутника V» против тяжелого течения болезни, госпитализации, смерти - 75 – 85%. На уровне 55% - 60% вакцина защищает от развития заболевания в любой форме. Защиты от заражения практически нет (эффективность 5% - 10%). Но заразиться – заразитесь, а риск заболеть тяжело и умереть – значительно меньше, - говорит Николай Крючков.

КАК НУЖНО РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ В ИДЕАЛЕ?

Ревакцинироваться стоило бы вакцинами следующего поколения, считает эксперт. Например, на основе рецептор-связывающего (RBD) домена S-белка SARS-CoV-2 или рекомбинантными инновационными вакцинами, как «Бетувакс-Ков-2». Не забудем и про вакцину для распыления в нос, которой в скором будущем обещают снабдить прививочные пункты.

- Комбинация защиты со «Спутником V», взятым за основу в качестве вакцинации, и ревакцинации чем-то другим, когда вакцина появится в доступе, и будет лучшим выбором. Но пока доступных альтернатив нет. А с ревакцинацией ждать не надо. Не надо ждать наступления осеннего сезона: если у вас с момента вакцинации прошло от 5 месяцев, ревакцинируйтесь сейчас. Это даже лучше, чем доводить до полугода перерыв. Если прошло всего 3 месяца с момента вакцинации, то ревакцинироваться еще рано, - говорит иммунолог Николай Крючков.

ВАЖНО: ЧТО ЖЕ ПОСОВЕТОВАЛ МИНЗДРАВ?

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов выступил с заявлением (см. выше), которое растащили на цитаты, но не все его поняли. Как рассказали нам доктора, понимать Чуланова надо так:

1) если более 6 месяцев назад вы прививались полным Спутником (два укола), то сейчас вам нужно получить один укол 1-м компонентом Спутника, или «Спутником лайт», что одно и то же;

2) если более 6 месяцев назад у вас была вакцинация или ревакцинация Спутником Лайт или 1-м компонентом Спутника (опять же напомним, что это одно и то же), то сейчас вам лучше привиться 2-м компонентом Спутника;

3) если вы переболели полгода назад, то можно привиться либо 1-м компонентом Спутника или Спутником Лайт), либо пройти полную вакцинацию двумя компонентами Спутника (1-й и 2-й). Последний вариант рекомендуется людям старше 60 лет и тем, кто вообще не прививался ранее.

ВОПРОС РЕБРОМ

Удастся ли сделать это на практике?

Как сообщил источник «КП» в органах здравоохранения, «в принципе, медучреждению все равно, какой компонент Спутника вам уколоть. Если пациент скажет, что в прошлый раз ревакцинировался первым компонентом (или Спутником Лайт) и попросит ревакцинацию вторым [компонентом Спутника], ему вряд ли откажут».

Совет «КП»: если вы столкнетесь с отказом, то можете обратиться за содействием в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.