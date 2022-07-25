Главный open-air этого лета посетили 175 тысяч человек, а за онлайн-трансляцией VK Fest наблюдали более 23 миллионов зрителей

Баста

На выходные, с 23 по 24 июля, московский Парк Горького и петербургский Парк 300-летия превратились в место встречи известных артистов, актеров, блогеров, клиперов, спортсменов и поклонников популярной музыки.

Для гостей фестиваля свои хиты исполнили свыше 80 музыкантов. Среди них Баста, Руки Вверх, Звери, PHARAOH, Og Buda, Jony, Клава Кока, HammAli & Navai, Slava Marlow, Егор Крид и другие популярные исполнители. Роли ведущих VK Fest взяли на себя Владимир Маркони, Ида Галич и другие знаменитости — на протяжении всего фестиваля они комментировали происходящее, общались со звёздами и разыгрывали подарки.

На главной сцене VK Fest также выступили и клиперы — GAVRILINA, DAVA, Даня Милохин, Егор Шип, ESMI, KARA KROSS, Тима Акимов, Хабиб и другие участники «Клипового джема». Там же 24 июля были объявлены результаты первой «Премии VK Клипов»: 14 лучших клиперов получили награды в 12 номинациях — от «самого смешного» или «семейного» блогера до «прорывного» и «яркого». Лучшими клиперами 2022 года стали Лера Изумруд, Настя Туман, Алексей Столяров, Сергей Безруков и другие. Победители получили памятные награды от сервиса коротких вертикальных видео и специальные метки в профиле.

Главный open-air этого лета посетили 175 тысяч человек

На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса для гостей VK Fest свои песни спели МакSим, DJ SMASH, Ramil' и группа Хлеб. Ведущим фестиваля в Сириусе был Стас Ярушин.

Гости VK Fest также приняли массовое участие в необычных активностях и посетили 250 тематических зон фестиваля в трёх городах. Например, в зоне VK Музыки в Парке Горького все желающие принимали участие в профессиональной записи трека под чутким руководством ST и Ромы Бестселлера, в зоне VK Клипов снимали клипы и выигрывали призы, а в зоне «Блогеры» поднимались на одну сцену вместе со своими кумирами и попробовали себя в роли самого настоящего лидера мнений.

Не обошлось и без встреч с любимыми кумирами. В зоне «Блогеры» с поклонниками общались и делали селфи Лиза Анохина, Лина Подлужная, Некоглай, Саша Монтаг, Сеня и Абрикоса. В зоне VK Музыки — Антоха МС, Баста, By Индия, PHARAOH, FEDUK, HammAli & Navai и многие другие.

При поддержке Российского общества «Знание» для посетителей фестиваля был также организован лекторий, где перед аудиторией выступили именитые спикеры и эксперты. С гостями лектория на самые разные темы лично дискутировали Николай Дроздов, Сергей Бурунов, Александр Цыпкин, Сергей Безруков, Михаил Лабковский, Сергей Гармаш и другие знаменитости.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«Мы очень рады, что спустя два долгих года пандемии VK Fest наконец-то вернулся в офлайн и прошёл сразу в трёх городах, став самым масштабным музыкальным событием этого года. Фестиваль стал местом встречи 175 тысяч человек: гостей, музыкантов, клиперов, блогеров, спортсменов и актеров — все они на два дня стали частью большой общей тусовки, которая от всей души наслаждается хорошей музыкой, необычными активностями и жарким летним вайбом. Это было самое большое мероприятие в истории VK и мы обязательно повторим его с ещё большим размахом. Это было легендарно. До встречи на VK Fest в следующем году».

Перед началом каждого фестивального дня в Парке Горького по синей дорожке проходили выступающие артисты и приглашённые звёзды — всего более 100 знаменитостей. Среди них ANNA ASTI, DABRO, Даня Милохин, GAYAZOV$ BROTHER$, Лолита & Коста Лакоста, Николай Басков, Ольга Бузова, Ольга Серябкина и Полина Гагарина. На дорожке гостей встречали знаменитые ведущие: Алла Михеева, Илья Соболев, Ида Галич и Настя Ивлеева. Трансляцию с синей дорожки можно было посмотреть в сообществе ВКонтакте, а на телевидении — эксклюзивно на телеканале «МУЗ-ТВ», который выступил официальным информационным партнёром фестиваля.

Участниками музыкальной программы VK Fest стали: Баста, ANNA ASTI, Джарахов, Jony, Егор Крид, Ёлка, Звери, Zivert, Клава Кока, L’One, MIA BOYKA, Мари Краймбрери, Мот, NILETTO, Руки Вверх, Slava Marlow, Feduk, HammAli & Navai, The Hatters, DABRO, PHARAOH, 10AGE, Алены Швец, Анет Сай, Вани Дмитриенко, Wildways, GAYAZOV$ BROTHER$, Gone.Fludd, DEAD BLONDE + GSPD, ДЕТИ RAVE, Звонкого, Зомба, Idris & Leos, Ислама Итляшева и Султана Лагучева, КлоуКома, Konfuz, MACAN, Mary Gu, OG Buda, PIZZA, polnalyubvi, Ramil’, Slime, Sqwoz Bab, Soda Luv, ST, SHAMAN, МакSим, DJ SMASH, Ramil', Хлеб, 4NN4, AMCHI, A*Nik & Ignat Izotov, Антоха МC, ASAMMUELL, By Индия, VACÍO, WineSmoke, GUMA, DAASHA, Dequine, Джизус, Дорогой Дневник, ISMA, КлоуКома, КОСМОНАВТОВ НЕТ, Лилая, LYRIQ, LOVANDA, Mirèle, Neverlove, Папин Олимпос, Парнишка, Пол Пунш, CARAPACEE, Стереополина, TIHOTIHO, хмыров и Яавь