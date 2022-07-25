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25 июля 2022 14:10

Дочь Михаила Ефремова поступила в институт: за год обучения заплатили 650 тысяч

Вера Ефремова стала студенткой Высшей школы экономики
Ирина ВИКТОРОВА
Михаил Ефремов одобрил выбор института дочерью Верой по телефону.

Михаил Ефремов одобрил выбор института дочерью Верой по телефону.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

25 июля дочь актера Михаила Ефремова стала студенткой Высшей школы экономики. 17-летняя Вера Ефремова подала документы в несколько вузов, однако дополнительные испытания, собеседования посещала только в «вышке». В планах было поступление на «медиакоммуникации», также Ефремова проходила собеседования и на другие специальности.

Вера Ефремова ответила на вопрос kp.ru об итоговом выборе факультета: «Управление в креативных индустриях».

Итак, что же это будет за профессия? В Высшей школе экономики в этом году первый набор на бакалаврскую программу «управление в креативных индустриях». Учиться очно 4 года, набор на 100 платных мест, преподавание на русском и частично на английском языке. Программу делали как ответ на запрос рынка в специалистах, «сочетающих креативное мышление, управленческие, проектные компетенции и бизнес-подход». Студенты станут создавать свои цифровые проекты, заниматься продакт-менеджментом, запускать и создавать медиастартапы, учиться дизайну, коммуникациям. В общем, в итоге выйдет предприниматель со своим стартапом или сотрудник рекламных, продюсерских, коммуникационных агентств, кинокомпаний, ивент-бюро. Пиарщик или журналист – изначально Вера и хотела осваивать журналистику, пиар, однако туда высокий конкурс. Даже на платные места в «медиакоммуникациях» (менеджмент СМИ, создание медиапродуктов) Вера Ефремова баллов не добрала – очень высокий конкурс.

Обучение на этой новой специальности «управление в креативных индустриях» платное – 650 тысяч рублей в год. Мама Веры Ефремовой ездила с ней подписывать договор, оплачивать обучение. Софья Кругликова – доцент, звукорежиссер: много работает, и была готова к выбору дочерью престижного вуза.

Дочь осужденного актера Михаила Ефремова и доцента Института современного искусства Софьи Кругликовой закончила московскую математическую школу №57. Вера Ефремова раньше мечтала быть похожей на бабушку народную артистку Аллу Покровскую – хотела поступать на актерский факультет театрального вуза. Но передумала: Вера мечтала поступить в Высшую школу экономики.

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