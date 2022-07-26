Проект «Неом»: зачем Саудовская Аравия строит в пустыне гигантский город-сад

В новейшем мегаполисе улицы уберут под землю, а жизнью города будет управлять искусственный интеллект. Фото: www.neom.com

«Я представляю вам город для миллиона жителей, протяженность которого составляет 170 км. Город без машин, улиц и выбросов углекислого газа» - гласит надпись на сайте самого амбициозного проекта наследного принца Саудовской Аравии.

В 2017 году Мухаммед бин Салман задумал превратить часть пустыни размером с Бельгию или десятикратную Москву в высокотехнологичную городскую агломерацию под названием NeoM - «Новое будущее». 500 млрд долларов - таков бюджет проекта.

Строительство чудо-города началось в 2021 году, и за это время появились не только поклонники дерзкой идеи, но и много скептиков.

ГОРОД ЗА 20 МИНУТ

Неому отвели место на северо-западе Саудовской Аравии - от выжженного солнцем побережья Красного моря, граничащего с Египтом и Иорданией, и до скалистых гор, где температура в летний сезон поднимается выше +40’C, а источников пресной воды практически не отыскать. Но уверенный в своем успехе бен Салман объявил: очень скоро именно здесь будут жить миллион людей. Неом должен положить начало трансформации всей Саудовской Аравии, превратив ее в прогрессивную страну XXI века.

В дизайнерских буклетах Неом смотрится выигрышно и привлекательно, но поверить в его реальность пока сложно, его описание больше похоже на научно-фантастический рассказ.

Летающие по небу лифты, городской космодром, здания в форме двойной спирали, цветущего лотоса и даже раскинувшего крылья сокола - это лишь малая толика грандиозного проекта. Вода будет подаваться в город через опреснительные установки, электроэнергия будет полностью возобновляемая, а под землей будут расположены установки по производству водорода для транспорта.

«Инфраструктура на основе искусственного интеллекта упростит повседневную жизнь, - говорится на сайте проекта. - Город без машин и дорог. Только небольшие расстояния, которые можно преодолеть пешком, поддерживая здоровый образ жизни. Самый длинный маршрут из одной точки города в другую займет не больше 20 минут».

Ради привлечения иностранцев саудиты готовы поступиться своими религиозными принципами и разрешить в городе употребление алкоголя.

Предполагается, что 170-километровая агломерация будет состоять из трёх уровней

ОТОРВАН ОТ РЕАЛЬНОСТИ

В дизайнерских буклетах Неом смотрится выигрышно и привлекательно, но поверить в его реальность пока сложно, его описание больше похоже на научно-фантастический рассказ. Предполагается, что 170-километровая агломерация будет состоять из трёх уровней: на поверхности земли будут только пешеходные зоны, парки, развлечения. Чуть ниже под землей - все технические службы, коммуникации, сфера обслуживания. И наконец, еще ниже - общественный транспорт, грузовые перевозки, беспилотные автомобили.

Строительство чудо-города началось в 2021 году, и за это время появились не только поклонники дерзкой идеи, но и много скептиков. Да, Неом объединил лучших международных архитекторов, инженеров-строителей, даже голливудских дизайнеров-постановщиков, писателей и футурологов, каждый из них мечтал реализовать свои самые сумасшедшие проекты и получить за это лакомый кусочек «саудовского пирога». Но по ходу развития проекта многие стали догадываться, что их труды напрасны и на практике вряд ли будут применены.

Летающие по небу лифты, городской космодром, здания в форме двойной спирали, цветущего лотоса и даже раскинувшего крылья сокола - это лишь малая толика грандиозного проекта. Фото: www.neom.com

- Я считаю, что этот проект чистая фантазия. И я не одинок в этом мнении, - говорит изданию «Блумберг» специалист по гостиничному бизнесу Энди Вирт, работавший над проектом Неом в 2020 году. - Полное отсутствие связи с реальностью.

Усугубляют положение все новые идеи наследного принца, которые специалистам приходится всякий раз вписывать в существующую концепцию. Поэтому участники проекта, покинувшие его, неохотно рассказывают о внутренних проблемах, ссылаясь на соглашение о неразглашении. А те, что открыто критикуют Неом, рискуют оказаться в тюрьме.

СВОБОДНЫЙ ОТ ПРЕДРАССУДКОВ

Было бы несправедливо поставить клеймо «маниловщины» на Неоме. Город является частью стратегии Саудовской Аравии по сокращению зависимости страны от нефти. Он должен стать первым инновационным и экономическим хабом в регионе.

Еще одной ключевой особенностью города будущего должен стать его правовой статус. Ожидается, что он не будет зависеть от существующей госсистемы Саудовской Аравии, у него будет собственное налоговое и трудовое законодательство и даже автономная судебная система. Неом должен стать местом свободным от коррупции и религиозного экстремизма, открытым для всех национальностей и вероисповеданий.

В 2017 году Мухаммед бин Салман задумал превратить часть пустыни размером с Бельгию или десятикратную Москву в высокотехнологичную городскую агломерацию под названием NeoM - «Новое будущее». 500 млрд долларов - таков бюджет проекта. Фото: EAST NEWS

Первый этап строительства должен завершиться в 2025 году, а окончательное заселение Неома ожидается в 2030-м.

Уже сейчас на спутниковых снимках можно разглядеть, что часть высотных зданий в окружении зелени возведена. Они особенно эффектно смотрятся на фоне бескрайней пустыни вокруг.

Первый этап строительства должен завершиться в 2025 году, а окончательное заселение Неома ожидается в 2030-м. Фото: Shutterstock

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Другие поселения будущего

К 2050 году на планете будет проживать более 9,5 млрд человек, из них 6,7 млрд обоснуются в городах. Времена домов-коробок, похоже, прошло, теперь архитекторы разрабатывают новые концепции экогородов, где традиционные источники энергии будут заменены на экологические и возобновляемые.

«Чэнду - Великий город», который планировалось построить в Китае в провинции Сычуань к 2023 году, но из-за коронавируса сроки пока отодвинулись на неопределенную дату. В нем нет места авто, люди смогут передвигаться исключительно пешком: от жилых кварталов в центре до парка на внешней стороне за 10 минут. Все необходимые объекты - аптеки, магазины, салоны красоты, фитнес-клубы и др. - в шаговой доступности. Филиалы университетов, общежития для студентов и лаборатории разместят на территории Международного образовательного парка.

Смелый проект Аэквория разработал для Бразилии французский архитектор Венсан Каллебо. Он предложил создать город из трех небоскребов-медуз, погруженных в воду. Внутри - офисы, жилые помещения, предприятия, учебные заведения, сфера услуг и развлечений и даже экоферма. При строительстве можно использовать переработанный мусор из океана, а все конструкции печатать на 3D-принтере. Впрочем, пока проект остается на бумаге. На его реализацию согласия еще не получено.

на 40-50 тысяч человек. Экогород в пустыне начали разрабатывать в 2006 году и планируют завершить к 2030-му. Авторы проекта надеются, что город будет функционировать за счет возобновляемых источников энергии и станет первым поселением с нулевым выбросом углерода. Здесь не будет небоскребов и машин, - только комфортная среднеэтажная застройка и скоростной общественный транспорт. Вокруг города будет выстроена стена, защищающая его от пустынных ветров, а сверху от солнечного зноя его будут укрывать «зонты»-подсолнухи.