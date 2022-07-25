Тюменская область успешно выполняет план закупок для развития госпрограмм

Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

План по закупкам товаров, работ и услуг в рамках реализации государственных программ Тюменской области, по данным на 25 июля 2022 года, выполнен на 87%. Об этом на заседании президиума регионального правительства доложил начальник областного управления госзакупок Сергей Панков.

«ПОЛНО И СВОЕВРЕМЕННО»

В Тюменской области в текущем году воплощаются в жизнь 28 региональных государственных программ с общим объемом финансирования 35,3 млрд рублей. Общая сумма закупок уже превысила 30 млрд рублей. Заключены необходимые контракты.

«Наибольший объем средств израсходован для реализации госпрограмм в таких сферах, как здравоохранение, образование, социальная политика, защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности, недропользование и охрана окружающей среды, развитие гражданского общества, физкультура и спорт», – сообщил Сергей Панков.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил обеспечить полное и своевременное выполнение плана закупок в целях реализации региональных государственных программ.

СУБВЕНЦИИ БИЗНЕСУ

Напомним, в середине июня на очередном заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Думы Тюменской области депутаты обсудили данные регионального правительства о выполнении государственной программы Тюменской области «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей». По словам директора регионального департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой, в прошлом году на программы было израсходовано более 58 млн рублей, или 98,4% от плана.

Одно из важных направлений господдержки — субвенции предпринимателям на возмещение части расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные и труднодоступные территории, сообщили Тюменские известия. Ассигнования на эти цели составили около 15 млн рублей.

Продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция реализуются на восьми розничных рынках, на которых 158 торговых места (14,9% от общего количества) предоставлены местным представителям малого бизнеса: крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам, а также гражданам, занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.

Всего в регионе создано свыше одиннадцати тысяч объектов розничной торговли. Из них примерно 60% приходится на так называемые «магазины у дома». Широкое распространение получила фирменная торговля. Активно развивают собственную розничную сеть тюменские предприятия.