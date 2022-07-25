Четверть россиян уверена, что выпускать бумажные купюры бессмысленно, а система наличного расчета устарела

17% участников опроса заявили, что выпускать деньги бессмысленно и расточительно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЦБ планирует возобновить выпуск купюр номиналом 5 и 10 рублей. Уже в конце года вместе с монетами в оборот поступят новые бумажные деньги образца 1997 года. Более того, на 2025 год запланирована модификация этих банкнот. Однако смысл в дальнейшем выпуске бумажных денег видят далеко не все. Так, больше четверти россиян выступили против дальнейшего оборота наличных в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

17% участников опроса заявили, что выпускать деньги бессмысленно и расточительно. На производство купюр и монет уходит множество ресурсов, а ведь можно обойтись онлайн-кошельками и сэкономить и деньги, и силы.

«Вообще безналичный расчет более практичный, хотя пенсионеры, к примеру, вряд ли будут пользоваться новыми технологиями», - рассуждает участник опроса.

11% респондентов добавили, что вообще считают систему наличного расчета устаревшей и предлагают переводить всех граждан на цифровую валюту.

Однако большинство россиян все же считают, что избавляться от наличных пока рано. Так, 46% опрошенных уверены, что наличные купюры до сих пор востребованы, к примеру, часть магазинов до сих пор не принимает карты.

«Печатные деньги необходимы. Пришла я недавно в аптеку за заказом, а мне говорят: «интернета нет, карты не принимаем». И чем расплачиваться, если не наличными? И в магазинах бывают сбои», - говорит участница исследования.

Россияне прокомментировали новость о возобновлении выпуска купюр номиналом 5 и 10 рублей

Еще пятая часть россиян считают, что наличные деньги более безопасны. К примеру, банковский счет могут взломать хакеры, мошенники могут получить доступ к чужим картам и паролям, а вот с наличными ничего не случится, уверены россияне. Кроме того, наличкой можно воспользоваться в любой момент, а вот если банк попадет под санкции или карта по ошибке будет заблокирована, то получение доступа к своим средствам может стать проблемой.

Остававшиеся 5% респондентов добавили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос. При этом некоторые из них подчеркнули, что в целом выпуск и перевыпуск наличных – это разумно, но вот производство новых купюр номиналом 5 и 10 рублей – это лишнее, ведь эти суммы настолько малы, что на них уже почти ничего невозможно купить.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 7,7 тысячи человек.