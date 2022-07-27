Выведем всех на чистый берег

Современная наука полностью подтвердила это. Вода - непременная составная часть всех процессов на планете, она играет важнейшую роль в жизни растений и зверей, в том числе и человека. Моря, озера, реки и болота - дом для миллиардов и миллиардов живых организмов. Однако сохранение водной экосистемы сегодня под угрозой - виной всему антропогенные факторы, которые в ХХ веке приобрели колоссальные масштабы. Сейчас люди осознали, что без чистых берегов и чистой воды нас в будущем не ждет ничего радостного. Природа пытается восстановиться, и мы начали ей помогать - задача стоит на государственном уровне. Огромный вклад в общее дело вносит Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Она является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Читайте в спецпроекте «Воды России» все о сохранении чистоты наших берегов и водоемов:

• Петербургский международный экономический форум-2022: «Зеленая» повестка во главе угла

• «Синяя» экономика спасет человечество от дефицита пресной воды

• Есть такая миссия - побережья очищать

• Чисти берега, разделяй мусор - спасай планету!

• А без воды - и не туды, и не сюды

• Ты - Вода России!