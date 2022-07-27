Петербургский международный экономический форум-2022: «Зеленая» повестка во главе угла

В этом году на ПМЭФ было как никогда много экологических секций и стендов.

«Минерально-сырьевая база новой экономики: как обеспечить спрос на ресурсы, не разрушая природу», «Трансформация устойчивости: глобальные вызовы vs глобальные возможности», «Гуманизация капитализма: усилия бизнеса в решении социальных вызовов», «Ответственный бизнес меняет курс: как расставляем приоритеты в новых условиях»… Вот неполный список секций, посвященных вопросам экологии, которые состоялись в день «Устойчивого будущего» на ПМЭФ. Цель одна - объединить представителей органов власти, корпораций и экспертов для решения ключевых вопросов в области устойчивого развития страны и ESG-трансформации. Особый посыл собравшимся участникам прозвучал от Президента России Владимира Путина. В своем выступлении на пленарном заседании форума глава государства призвал собравшихся серьезно и взвешенно подойти к вопросам экологии.

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: другой источник.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Будем развивать чистые технологии, чтобы добиваться поставленных целей по экологической модернизации предприятий, снижать вредные выбросы в атмосферу, особенно в крупных индустриальных центрах. Мы также продолжим работу в рамках проектов экономики замкнутого цикла, «зеленых» проектов и сохранения климата. Все принимаемые решения должны быть просчитанными и взвешенными, надо подойти к этому серьезно».

(Президент РФ В. В. ПУТИН - на пленарном совещании ПМЭФ-2022.)

ИНИЦИАТИВА

Источник жизни и капитал государства

Глобальные изменения климата, засухи, наводнения, тайфуны и ливни отражают динамику водного баланса планеты. А потому вопросы водного капитала государств все громче звучат на международных площадках. Так, например, дискуссия о том, как защитить наши водные ресурсы, стала частью деловой программы ПМЭФ в Санкт-Петербурге в этом году. На круглом столе «Вода - источник жизни на земле: исчерпаемый ли ресурс?» платформы «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени» встретились крупнейшие эксперты водной отрасли.

Это первое подобное мероприятие в истории форума, что говорит о понимании значимости водной экосистемы в обеспечении жизнедеятельности и развития экономики. Основной вопрос связан с возможным истощением водных запасов и сохранением качества.

- Человеку, безусловно, нужно следить за тем, что он делает с водой, - отметил председатель Комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. - Вододефицитных регионов с каждым годом становится все больше. Раньше люди селились вдоль рек и морей, поскольку те были основными транспортными артериями. Со временем эти поселения только расширяются. У нас есть хороший пример - река Волга, в ее бассейне живут 60 млн человек из 146 млн россиян. В связи с этим забота о водных ресурсах в России - вопрос национального проекта «Экология», который включает в себя оздоровление Волги, сохранение Байкала и других уникальных водных объектов.

КСТАТИ

Диким туристам могут ограничить доступ на Байкал?

«Есть о чем задуматься: с каждым годом в озере Байкал растет концентрация микропластика, появляющегося из-за рассыпания бытового пластика от бутылок, пакетов и прочего. Последние данные - от 19 до 75 тысяч частиц на кв. км. Причины этого бедствия всем хорошо известны: это промышленное развитие в бассейне Селенги (часть в Монголии) и дикий туризм. Кто бывал на Байкале, тот поймет - для цивилизованного отдыха там пока нет условий, балом правят дикие турварвары, оставляющие мусор даже в самом озере. Надо запретить использование любого одноразового пластика в зоне Байкала. И хорошо бы вообще на время ограничить турпоток дикарей, чтобы навести порядок в инфраструктуре и в головах гостей. Нам всем надо теперь стать радикалами, идти на самые жесткие меры», - написал в своем телеграм-канале руководитель компании «РУСАЛ» и En+ Group Олег Дерипаска.

НЕЛЬЗЯ - И ТОЧКА

Одноразовую пластиковую посуду запретят

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика нельзя будет использовать в нашей стране с начала 2023 года.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В свою очередь, компания «Российский экологический оператор» (РЭО) уже подготовила список из 28 одноразовых пластиковых товаров, которые стоит запретить. Под ограничения могут попасть трубочки для напитков, стаканчики и крышки для них, капсулы от кофе, ватные палочки, приборы и тарелки. Хочется верить, что это поможет волонтерам «Воды России» поддерживать чистоту наших берегов.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СКАЗАНО!

«Пресная вода - стратегический ресурс. Несмотря на то что наша страна занимает второе место в мире по ее запасам, у нас есть регионы, которые уже столкнулись с дефицитом воды. Это вопрос национальной безопасности, поэтому мы приступаем к поискам подземных источников воды в них. До 2024 года необходимо в 3 раза увеличить прирост запасов в засушливых регионах.

Кроме того, мы создаем единый реестр питьевой воды. В нем будут собраны все данные о лицензиях, запасах, уровнях добычи и потребления воды. Так мы сможем видеть полную картину, просчитывать потребности и перераспределять ресурсы для поиска воды там, где это необходимо» .

(А. А. КОЗЛОВ, министр природных ресурсов и экологии РФ.)

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