«Синяя» экономика спасет человечество от дефицита пресной воды

Термин «синяя экономика» придумал бельгийский предприниматель и экономист Гюнтер Паули. В 2009 году он представил Римскому клубу (изучает развитие биосферы, пропагандирует идею гармонии человека и природы. - Ред.) доклад под названием «Синяя» экономика: 10 лет, 100 инноваций, 100 миллионов рабочих мест». В нем Паули заявил, что природа сама способна решить любую задачу и нужно лишь научиться у нее этому. Так что же такое «синяя» экономика, на что она может повлиять и как поможет сохранению баланса природы и человека? Об этом нам рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ Сергей Никоноров.

По его словам, «синяя» экономика - это, по сути, повышение качества жизни. Ее принципы соотносятся с целями устойчивого развития ООН - № 6, 7, 11, 14, 17.

№ 6 - «Обеспечение пресной водой всех жителей планеты».

№ 7 - «Возобновляемые источники энергии». Часть из них связаны с водой.

№ 11 - «Развитие устойчивых городов». Большинство населения планеты живет рядом с водоемами.

№ 14 - «Развитие мировых экосистем океанов, морей и т. д.».

№ 17 - «Партнерство в интересах устойчивого развития».

- Если рассматривать «синюю» экономику как инструмент, то тут две ипостаси, - говорит Сергей Никоноров. - Первая - подсмотреть у природы, как она работает, и попытаться сделать так же. Это низкоуглеродная и циркулярная экономика, при которой нет отходов и бесполезных вещей, а есть замкнутый цикл использования всех ресурсов. Вторая - как использовать моря, океаны и водные объекты с точки зрения продовольственной и энергетической безопасности, а также повышения качества жизни.

Три процента

Почему «синяя» экономика важна для мирового развития? Да хотя бы потому, что 80% людей на планете (это около 6,1 млрд человек) живут на прибрежных территориях, а площадь Мирового океана составляет около 71% от поверхности планеты. Наша жизнь зависит от воды, и игнорировать этот факт нельзя.

- Пресная вода - это всего лишь 3% мировых запасов вод, - уточняет эксперт. - Из них 2,5% - льды Арктики и Антарктики. В оставшейся доле - озеро Байкал и другие пресные источники. По прогнозам ученых, к 2050 году большинство стран мира (около 60%) будут испытывать проблемы с питьевой водой.

Даже в наши дни есть государства, которые испытывают водный кризис. Более 1 млрд человек не имеют доступа к воде. В 2030 году, по прогнозу ООН, мировой спрос на пресную воду может увеличиться на 40%. И речь даже не о ЮАР и иных странах Африки, где проблема с водой была всегда, а о Средней Азии, ОАЭ, Ираке, Сирии, Республике Мали. Власти Китая недавно заявили, что 80% подземных вод страны уже непригодны для употребления человеком. На некоторых мировых биржах началась торговля фьючерсами на воду. Она становится дорогим ресурсом и в скором времени обгонит по цене даже золото. Поэтому вопрос сохранения мировых запасов пресной воды для будущих поколений стоит как никогда остро! Что они будут пить и в каком количестве - это зависит от нас с вами, от нашего сегодняшнего отношения к водным экосистемам планеты.

Сохранить возможности

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов уверен, что Мировой океан до конца не изучен и масштаб его потенциала может превосходить даже самые оптимистичные оценки.

- «Синяя» экономика - это экономика Мирового океана, социально-экономического развития прибрежных территорий и сохранения водных объектов, - отметил Дмитрий Кириллов. - То есть, по сути, «синяя» экономика - массивная часть «зеленой» экономики.

Со слов главы Росводресурсов, разумное использование водных биоресурсов, необходимых для жизни человека, - это тоже «синяя» экономика.

- Наша задача - не только использовать, но и сохранять все те возможности, которые пока совершенно безвозмездно дает нам вода, - рассказал Дмитрий Кириллов в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). - Если говорить о России, то на сегодня у каждого прибрежного региона есть наработанная практика и свои конкурентные преимущества. Активно развивается Северный морской путь. И, конечно, освоение прибрежных территорий этой водной артерии должно базироваться на новом технологическом укладе. Это должно вдохнуть новую жизнь в российское побережье Северного Ледовитого океана. Рыболовство, аквакультура, логистика, рекреация - все направления активно развиваются.

Основные принципы. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДОСЛОВНО

Вячеслав Фетисов.

«Вопрос воды сегодня, считаю, с каждым днем становится все более главным. Без воды жизни на Земле быть не может. Без газа, без нефти, без чего-то еще, скорее всего, выживем, а без воды - нет! Поэтому любое решение в нашей стране необходимо принимать с точки зрения его нагрузки на экологию. Например, в свое время построили на берегу Байкала целлюлозно-бумажный комбинат. Уже в современной истории его закрыли, а территорию до сих пор расчищают. Очень важно еще на начальном этапе любого проекта знать, как мы будем бороться с накопленным ущербом и тем, что будет вредить будущему нашей страны».

Вместо послесловия

Общая протяженность береговой линии России превышает 60 тысяч км - это самый высокий показатель в мире. По рекам, озерам и морям проходит около 40 тысяч км госграницы. Мы делим с соседними странами бассейны 70 рек, ресурсы которых одинаково востребованы каждой из сторон. По общим запасам пресной воды наша страна занимает 2-е место в мире после Бразилии. Стоимость всех водных ресурсов составляет почти 1,4 трлн рублей.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

• Морские растения Мирового океана поглощают 30% CO2, который есть на планете

• Мировой океан и моря обеспечивают 10 - 12% пропитания на Земле

• Стоимость всех ресурсов Мирового океана оценивается примерно в 1353 триллиона рублей

• 90% всех товаров перевозится по воде

• Мировой океан обеспечивает работой 200 млн рабочих мест в морском рыболовстве. Если учитывать, что за каждым человеком его семья, то почти миллиард человек на планете зависят от Мирового океана

• Проблемы производственной безопасности можно решить за счет морских экосистем

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