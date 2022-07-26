«Пятёрочка» открыла воркаут-площадку в Татарстане

Такая же доступная для всех желающих воркаут-площадка будет открыта в ближайшее время в Калуге, и до конца года ещё одна – в Омске.

В Альметьевске современная спортивная площадка размером 50 квадратных метров расположена рядом с жилыми домами на улице Нефтяников, 25. Торжественное открытие прошло 22 июля с участием местных жителей и начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Альметьевского муниципального района республики Татарстан Дмитрия Бакалдина. Универсальная площадка оборудована турником, брусьями, рукоходом, шведской стенкой и другими тренажёрами, которые позволяют выполнять тренировки в любом из направлений: фитнес, кроссфит, ОФП, воркаут. Снаряды выполнены из высококачественных материалов, площадка соответствует всем требованиям безопасности.

«Для «Пятёрочки» как для крупного бренда важно заботиться о сообществе. Мы очень надеемся, что спортивные площадки в шаге от дома будут мотивировать людей чаще бывать на свежем воздухе и заниматься спортом. Строительство площадок стало частью корпоративного проекта «Турбостарты», который за время своего существования вырос в масштабную ЗОЖ-программу не только для сотрудников, но и их родных, друзей и близких. Наша цель – вовлечь в спорт, приобщить к здоровому образу жизни как можно больше людей», – сказала Лилия Дерябина, директор по управлению персоналом и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка».

Открытие воркаут-площадок «Пятёрочки» в трёх регионах проходит по итогам открытого спортивного челленджа «Турбостартов», который состоялся в 2021 году. По его условиям все желающие участники записывали видео с приседаниями и добавляли хештег с названием своего города. Каждое сделанное приседание засчитывалось команде макрорегиона (соревновались 10 команд из числа сотрудников компании), к которому относится город, как один балл. Сумма баллов шла в общий зачёт, по итогам общего зачёта и челленджа в трёх макрорегионах-победителях были выбраны города, где появятся площадки для занятий спортом.

Спартакиаду «Турбостарты» проводят в компании более семи лет, в прошлом году в ней приняли участие более 33 тысяч сотрудников торговой сети из 448 городов. Кураторами и приглашёнными гостями проекта в разные годы были такие известные спортсмены как Алексей Немов, Игорь Акинфеев, Сергей Карякин, Алина Загитова, Александр Легков.