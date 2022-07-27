Есть такая миссия - побережья очищать

За четыре часа волонтеры собрали 9,5 тонны мусора! Это 1200 мешков! Таков итог уборки 17 км береговой линии озера Тургояк в Челябинской области в июне. Экодесант здесь высаживается не впервые. Но несмотря на объем собранных отходов, волонтеры уверяют - на Тургояке становится чище. Люди стали меньше мусорить. Еще пару лет назад здесь было гораздо хуже.

Актриса Юлия Михалкова - амбассадор акции - как-то рассказывала, что со дна озера, которое, к слову, по праву считается младшим братом Байкала по количеству пресной воды, достали более 100 автомобильных покрышек. Нынешним летом тоже не обошлось без покрышек, но их собрали в 10 раз меньше, что радует.

- Во время прошлых акций находили раритетные вещи прошлого века, механизмы швейной машинки 200-летней давности и огромные полузатопленные диваны, которые народ приносит на берег, - рассказал создатель и главный идеолог акции «Вода России», директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Илья Разбаш. - Один раз мы одних только мангалов собрали несколько тонн!

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Забота о воде

Акцию «Вода России» поддерживают экоактивисты по всей стране: от Урала до Кавказа, от Калининграда до Сахалина. Этот волонтерский сезон в самом разгаре, а уже состоялось более 10 тысяч субботников. Яркие ключевые акции уже прошли по всей России. 14 мая в горах Дагестана состоялась первая большая уборка 2022 года. На субботник одновременно вышли жители 19 районов горной республики. 21 мая, в День Волги, акция объединила Волгоград, Нижний Новгород, Казань, Самару и еще 200 поволжских городов. А в День эколога (5 июня) волонтеры из Тульской, Московской и Калужской областей убрали каждый свой берег реки Оки. 25 июня на берегах озера Тургояк в Челябинской области собралось несколько тысяч добровольцев на слет волонтеров Южного Урала, проходивший в рамках акции «Вода России». К волонтерам присоединилась известная актриса Агата Муцениеце. «Редиски! Плохие редиски!» - ругалась шепотом на неведомых ей любителей мусорить Агата, собирая в пакет бутылки, окурки и прочую дребедень, брошенную кем-то у озера.

- Наше дело - это забота о водных объектах, - заметил лидер акции «Вода России» Илья Разбаш. - Россия занимает второе место в мире по запасам пресной воды. Но! Это не только гордость, но и большая ответственность, чтобы следующие поколения и дальше жили с хорошей доступной чистой водой. Она не бесконечна: это крайне дорогой и ценный ресурс.

В 2021 ГОДУ РЕЙТИНГ АКЦИИ ВОЗГЛАВИЛИ ТРИ РЕСПУБЛИКИ - ТАТАРСТАН, ИНГУШЕТИЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ

Александр Шадриков. Фото: prav.tatarstan.ru

Министр природных ресурсов и экологии Татарстана Александр Шадриков:

- В очистке побережий в прошлом году участвовали более 276 тысяч жителей республики. Они очистили 10 тысяч км береговых линий, собрали 37,6 тысячи куб. м мусора. Мы благодарны всем, кто посвятил свои выходные генеральной уборке берегов наших рек и озер. С каждым годом мы констатируем, что количество участников растет, а значит, экология - это то, что действительно всех объединяет. Вопросы сохранения экосистем всегда у нас в приоритете!

Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов:

- Такие акции положительно влияют на экологическое состояние региона, жители начинают осознаннее и бережливее относиться к природе родного края. А акция «Вода России» является залогом достижения высоких результатов. Отрадно наблюдать растущее экологическое сознание жителей республики. Такие субботники сплачивают взрослых и детей, учат трудовым навыкам и учат заботиться о природе.

Рашид Темрезов

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов:

- Главная польза акции «Вода России» не только в очистке побережий, но и в привлечении внимания к вопросам бережного отношения к окружающей среде. Наша республика славится большим количеством рек и озер, и поэтому участие в акции по уборке берегов для нас имеет особую ценность. С 2014 по 2021 год численность участников акции возросла со 100 человек за сезон до 120 000. Это говорит о росте уровня экологического просвещения и гражданской активности.

Секунда vs 250 лет

В прошлом году в акции «Вода России» приняли участие 1,1 млн человек. И это был рекорд! Всего же за 8,5 года, прошедших с начала акции, под ее знамена встало около 7,5 млн волонтеров со всех уголков нашей необъятной Родины. Организатором акции является Центр развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ при поддержке Федерального агентства водных ресурсов в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Всероссийская акция «Вода России» является крупнейшей из наиболее популярных экодобровольческих акций в стране.

Отметим, что у организаторов получается сделать экологичность по-настоящему модной. В прошлом году «зеленой» культуре последовали участники 18 тысяч субботников во всех 85 регионах страны. Благодаря им очищено более 30 тысяч км береговой полосы и собрано 180 тысяч кубометров мусора. Вместе с волонтерами на берега водоемов выходили постоянный амбассадор акции актриса и телеведущая Юлия Михалкова, актриса Мария Кожевникова, певец Миша Марвин, актриса Анна Цуканова-Котт, модель и королева красоты Алена Шишкова, звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова, популярные блогеры Сергей Штепс и Реджина Мир.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Напоследок нам хочется привести слова начальника управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Марины Дымовой. На наш взгляд, они как нельзя лучше отражают суть эковолонтерства.

- Можно потратить 1 секунду, чтобы взять и бросить детский подгузник в мусорку, а на земле он будет разлагаться 250 лет, - сказала она. - Можно потратить 1 секунду, чтобы выбросить стаканчик из-под кофе, а на земле он будет разлагаться 50 лет. Давайте помнить, что природа - это не мусороперерабатывающий завод.

Звезды - об экологии

Николай Расторгуев

Николай Расторгуев, народный артист РФ, солист группы «Любэ»:

- Конечно, приятно куда-то выезжать на природу, когда кругом чисто, убрано, когда нет мусора вокруг, когда все первозданно. Когда мы приезжаем в горы и наблюдаем пейзажи, нам кажется, что там не ступала нога человека. И это очень красиво. Но каждый должен заботиться о своем доме, ухаживать, чтоб было чисто, забор ровный стоял, чтобы все было в порядке, дорога была ухоженная. Каждый должен отвечать сам за себя и делать то, что ему по силам. Я призываю вас - участвуйте в экологических мероприятиях. От этого мы жили бы лучше, наша экология была бы здоровее, а вода и воздух - чище.

Юлия Савичева

Юлия Савичева, российская эстрадная певица, участница конкурса «Евровидение»:

- Я за то, чтобы изначально мы воспитывали наших детей с правильным пониманием того, что такое экология, что такое наша планета, для чего мы сортируем мусор и делаем биоразлагаемые вещи. Я свою одежду отдаю на переработку. Представляете, сколько вокруг магазинов и сколько людей сейчас покупают в них одежду? Поносили, а дальше куда ее деть? Переработка - это прекрасный выход из положения. Ребята, давайте будем участвовать в экологических акциях, но начать нужно с себя, со своей семьи, хотя бы с каких-то очень маленьких шажков. И если каждый человек задумается и начнет предпринимать какие-то действия на эту тему, тогда мы победим.

Родион Газманов

Родион Газманов, певец, музыкант, телеведущий:

- Я считаю, что самое главное в нашей жизнедеятельности - не наносить вред окружающей среде. Наверное, большой грех, который есть у многих людей, это оставлять мусор на природе. Не знаю, как так получилось, видимо, воспитание, но я не могу себе позволить кинуть бумажку вне мусорки. Я могу таскать мусор в кармане весь день, просто не найдя место, куда его можно выкинуть. Наше общество действительно нуждается в воспитании. Считаю, что людей, которые выбрасывают мусор на обочину из машины, оставляют после себя остатки пикника на пляжах или на берегах рек, нужно привлекать к общественным работам по их очистке. Один раз это сделать, и человек никогда больше не выкинет бумажку или пакет с мусором на улицу, просто потому, что будет знать, как сложно потом все это убирать и сохранять природу в чистоте.

Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко, российская певица и актриса:

- Каждый из нас в ответе за окружающую среду. Чем больше мы будем думать о ней, совершая тот или иной шаг, тем лучше будет наше будущее. Начинать можно, конечно, с раздельного сбора мусора. Обязательно откажитесь от пластиковых стаканчиков. Купите себе один хороший стакан для кофе, чая или воды, не важно, что вы предпочитаете. Таким образом вы можете сократить потребление пластика. Выключайте воду, когда чистите зубы, это сэкономит достаточно большой ресурс. Мне кажется, даст ли нам планета второй шанс, зависит исключительно от нас самих. И если мы будем бережно к ней относиться, то у нее чуть больше останется сил. И нам не нужно будет изобретать жизнь на Марсе.

Юрий Чернов

Юрий Чернов, народный артист РФ, советский и российский актер театра и кино:

- Вы знаете, я часто приезжаю на свою родину, в Самару, и хожу всегда к берегу Волги - что там только не плавает в воде! В июле она уже вся цветет... И тут я вспоминаю детство - какая река была чистая, нетронутые пески. Кто это испоганил все? Мы, люди… Надо беречь наши водоемы, знать, что ты не один на этой планете. Однажды мы с друзьями отдыхали на полуострове в Финляндии. Сперва я подумал, что он необитаемый: ни окурка, ни спички. И тогда я понял, зачем мой товарищ взял с собой огромную красную бочку - для мусора. Надо беречь природу и воду! Помнить, что мы существа разумные, а не вредители.

ГОВОРЯТ ВОЛОНТЕРЫ

Вероника Галеева, Тульская область:

- В экологических акциях я участвую уже 4 года - с 11 лет. Хочу своим примером показывать важность экологических проблем. Мало кто задумывается, какой вред мы приносим природе. Например, используем одноразовые вещи и с легкостью их выбрасываем. Поэтому мой совет всем, особенно ровесникам: пользуйтесь многоразовыми вещами - трубочками, бахилами, стаканчиками. Присоединяйтесь к акции «Вода России», и тогда ваше будущее скажет вам спасибо.

Участники клуба «Дети озера» на акции «Вода России».

Светлана Неверова, Республика Алтай:

- Я руководитель клуба «Дети озера», члены которого активно принимают участие в уборке территорий - и берегов водоемов, и детских площадок, и лесной зоны. Акция «Вода России» помогает нам в воспитании и передаче опыта. Казалось бы, простое дело - убрать мусор с берега, но на самом деле это закладка жизненного фундамента человека. Это то, на чем он будет строить свое будущее.

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