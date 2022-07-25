Собаки видят носом: Оказалось, что наши четвероногие друзья обладают "сверхъестественными способностями"

Нос у собаки больше, чем нос Фото: Shutterstock

Запахи помогают собакам ориентироваться в пространстве. Они буквально видят носом. И вынюхивая окрестности, «рисуют» в мозгу ту или иную местность. Вплоть до помещения, в которое заходят. Дополняют картину, увиденную глазами. Люди, конечно, подозревали, что четвероногие друзья обладают столь удивительными способностями. А в Корнельском университете (Cornell University) это доказали. О чем сообщили в журнале Journal of Neuroscience. На него ссылается портал ScienceAlert.

Исследователи под руководством Пип Джонсон (Pip Johnson) просканировали мозги 23 собак разных пород и обнаружили, что нюх у всех интегрирован со зрением и другими частями мозга. Проще говоря, нервные пути, по которым следуют обонятельные и зрительные сигналы, тесно переплетены. И связаны с областями, которые отвечают за память и эмоции.

Нервные пути в мозгу собаки

Использовать нос для ориентации собакам помогают 220 миллионов обонятельных рецепторов. Их почти в пять раз больше, чем у людей.

Исследователи подчеркивают: переплетением нервных путей можно объяснить известный феномен – то, что абсолютно слепые собаки приносят брошенную им палочку.

О том, как собаки изменили свой мозг, чтобы стать лучшими друзьями человека, читайте наш материал.