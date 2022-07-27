Чисти берега, разделяй мусор - спасай планету!

Звезда «Универа» Стас Ярушин - не просто актер и шоумен, но и активный борец за экологию.

Каждый год в России образуется около 60 млн тонн отходов. И это не конечная цифра. Объем постепенно увеличивается - до 3% в год. В советское время проблема с мусором решалась просто. Его отвозили на полигоны и забывали о нем. Но горы свалок росли по всей стране и ужасали своими размерами. А зачастую мусоровозы, экономя бензин, сваливали отходы в ближайших к населенным пунктам лесах, многие из которых по сей день остаются загрязненными. А эковолонтеров на все очаги не хватает. Закон о реформе деятельности отрасли с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вступил в силу в январе 2019 года. Согласно Национальному проекту «Экология» к 2030 году сортировка отходов должна составлять 100%, а захоронение на полигонах сократиться в 2 раза.

С РЭО во главе

Глобально работу отрасли регулирует компания «Российский экологический оператор», а благодаря реформе главным по мусору в каждом субъекте стал его собственный региональный оператор. Он отвечает за вывоз мусора. Почти все мусоровозы уже оснащены системой ГЛОНАСС, не позволяющей выкинуть мусор где попало.

Жителей крупных городов призывают разделять мусор с 2019 года. Так, В Москве появились серые и синие баки - для смешанного мусора и вторсырья. В последний нужно отправлять помытые стекло, металл, пластик, макулатуру, пакеты Tetra Pak. Но зачем?

- Чтобы как можно больше мусора отправить на переработку, - объясняет руководитель проекта «Разделяй и умножай» Елена Белоусова. - Вторсырье проще отсортировать. Со смешанными отходами работать в разы сложнее, потому что они грязные и перемешаны с объедками, которые надо отделять.

Работа идет

Если говорить о стране в целом, то, по оценке главы РЭО Дениса Буцаева, ситуация далека от идеальной. Часто встречаются проблемы с технологическим оснащением - нет крупных центров по сортировке, не работает система утилизации и использования вторсырья в производстве. Например, на территории Нижнего Новгорода работают сразу три регоператора, по их данным, на сортировку поступает до 80% мусора. Показатель неплохой, но еще есть над чем работать. Как рассказал заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов, к сожалению, установка контейнеров для раздельного сбора мусора невыгодна регоператорам, ведь это означает потерю в объемах мусора, а значит, и прибыли. Почему так происходит, объясняет член Научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева.

- В начале реформирования была прописана только одна формула - чем больше мусора вывез оператор, тем больше денег получил, - говорит Наталья Беляева. - А о том, что с годами из-за раздельного сбора объем отходов будет уменьшаться, никто не подумал. Мы ошибочно закольцевали контейнер и полигон, потому что у нас не предусмотрена схема отправки мусора на утилизацию и переработку. Но это не тупик. Мы придем к тому, что прибыль оператора будет зависеть от объема, предназначенного для переработки.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

На личном опыте

Традиционно волонтеры акции «Вода России» собирают мусор с берегов рек и озер по технологии раздельного сбора отходов. Весь собранный объем делится на фракции - стекло, металл и т. д. Если говорить о цифрах, то чаще всего «добычей» волонтеров становятся пластиковые отходы. К примеру, в День Волги в Волгограде волонтеры собрали 381 мешок мусора - 23,5% пластика, 14,5% стекла, 12% металла и 50% бытового мусора. А в День эколога в Тарусе собрали более 290 мешков - это 43% пластика, 17% стекла, 8% металла и 32% бытовых отходов. Кстати, в прошлом году к акции присоединились более 1 млн человек из всех 85 регионов страны, а в тяжелом ковидном 2020 году было целых 800 тысяч участников.

К слову, весной РЭО запустил серию субботников «Зеленый десант» в 40 субъектах РФ. Уже прошло 66 мероприятий, в которых приняли участие почти 4 тысячи волонтеров. Они собрали более 62 тонн отходов!

Правила сбора акции «Вода России»

Мусор разделяется на пять категорий: стекло, металл, пластик, смешанные отходы и опасные отходы.

Стекло: любые стеклянные бутылки, банки, а также битое стекло. Если в бутылке есть жидкость, то выливаем ее, прежде чем кинуть в мешок.

Металл: алюминиевые и консервные банки, различные железки. Алюминиевые банки жмем, жидкость и остатки пищи выбрасываем.

Пластик: собираем один вид пластика (помеченный треугольником с цифрой 1). Как правило, это любые пластиковые бутылки из-под напитков с «точкой» на дне. С пластиковой тары необходимо снять крышку, смять и бросить в мешок. Крышку - туда же.

Макулатура: все виды бумаги и картона.

Смешанные отходы: средства личной гигиены, емкости, загрязненные продуктами питания, пищевые отходы, одноразовая посуда и пакеты.

Опасные отходы: батарейки и аккумуляторы, градусники, люминесцентные и энергосберегающие ртутьсодержащие лампы.

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