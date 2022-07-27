А без воды - и не туды, и не сюды

«Представьте себе веревочку длиной 4,5 км. Я буду считать, что это 4,5 млрд лет (существования планеты. - Ред.). А на этой веревочке маленький кусочек - это то время, за которое мы успели загрязнить нашу воду. Знаете, какая длина? Всего одна сотая миллиметра. То есть 10 микрон. И за эти 10 микрон из 4,5 км мы успели испортить всю нашу воду на планете». Это цитата из речи вице-президента Российской академии наук Юрия Балеги, которую он произнес на прошедшем в июне Питерском международном экономическом форуме. Тематическая секция так и называлась - «Вода - источник жизни на Земле: исчерпаемый ли ресурс?». Попытаемся найти ответ на этот вопрос и мы. Но для начала давайте поймем…

Что такое Н2О?

Научный руководитель Института водных проблем, член-корреспондент РАН, профессор, доктор наук Виктор Данилов-Данильян в теме больше 40 лет, но, по его словам, современная наука о воде знает минимум.

- Вот самая большая река в мире - это Амазонка, - рассказывает Виктор Иванович о факте, который его, знатока воды, весьма удивляет. - У нее самый большой по площади бассейн, огромная длина и, самое главное, колоссальный годовой сток. Он измеряется в 7,2 тысячи кубокилометров в год. Кубокилометр - это миллиард кубометров, а один кубометр воды - это тонна. Удивительно то, что следующие реки по величине годового стока в шесть раз меньше, чем Амазонка. На Земле нет ни одного географического объекта, где разница между первым, вторым, третьим была так велика. Вот это для гидролога поразительно. (Для сравнения масштабов загляните в рубрику «Топ полноводных водоемов России». - Авт.)

- А почему так происходит?

- Амазонка течет в тропиках, там выпадают самые большие осадки. Но в мире есть и другие тропические реки, однако они расходуют воды гораздо меньше. Поэтому огромная Амазонка - для нас пока загадка.

- И все же что такое вода?

- Вода - источник жизни. У нее, как и у любого вещества, есть макро- и микросвойства. Макросвойства более-менее понятны. А микросвойства касаются молекулярной структуры. И вот тут еще есть много белых пятен. Никаких сомнений нет в том, что вторые в значительной степени определяют первые. Но как? Наука этого не представляет.

Флора и фауна

Экосистема российских водоемов богата растениями, животными, птицами, рыбами и т. д. Вот лишь некоторые виды особо ценных обитателей рек, озер, прудов и болот нашей страны.

Кто живет

Капибара, байкальская нерпа, несколько видов китов, ламантин, выхухоль, выдра, бобер, тапир, ондатра, жаба, тритон, речной рак, красноухая черепаха, лысуха, зимородок, утконос, лебедь, якан, поганка, королевская цапля, гусь, утка, дельфин, белуга, сазан, судак, омуль, сом, щука, налим и т. д.

Что растет

Лотос орехоносный, кувшинки, ряски, водокрас, болотоцветник, водяной орех, пузырчатка, сальвиния плавающая, марсилия четырехлисточковая, солодка голая, стрелолист трехраздельный, осока омская, валериана волжская, тюльпан Биберштейна и т. д.

ТОП-10 полноводных рек России. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Пять причин загрязнения

Многие экологические дискуссии сегодня посвящены качеству воды. Очевидно, что от этого фактора зависит наша жизнь, наше будущее. На качество воды влияет степень ее загрязнения, которое происходит по нескольким причинам.

1. Точечные источники - трубы и прочие технические устройства, сделанные специально для того, чтобы сбрасывать отработанную воду в природный приемник.

2. Неточечные или диффузные загрязнители - стоки с поверхности сельскохозяйственных полей, территорий населенных пунктов, промышленных площадок, дорог, свалок, полигонов.

3. Атмосферные осадки. Так, например, по данным соответствующих исследований, на выпадения из атмосферы на Байкале приходилось примерно 12% загрязнений.

4. Микропластик. Он попадает в воду через те же самые стоки, но экологи выделяют его в отдельную категорию. При этом, по словам специалистов, его роль в пищевых цепях в частности и вообще в разных процессах, происходящих в природных водных объектах, еще не вполне понятна. Но, к счастью, он все-таки химически нейтрален.

5. Тяжелые металлы, органические, лекарственные загрязнения не менее опасны, чем микропластик.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Илья Разбаш.

Илья РАЗБАШ, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ, лидер акции «Вода России»:

- Россия обладает огромными запасами пресной воды. Все это возлагает на нас ответственность перед будущими поколениями всего мира. Некоторые ученые считают, что мы взяли у природы столько воды, что превысили все лимиты. Значит, надо начинать отдавать долги. Мы в ответе за то, чтобы наши дети точно знали, какую ценность вода представляет. Поэтому так важно сегодня обучать их экологии, вовлекать в проекты по защите воды. Именно этим мы и занимаемся вот уже 8,5 года, проводя Юниорский водный конкурс и водный форум, а также акцию «Вода России». За это время наши волонтеры очистили 10 300 водоемов в 85 регионах, собрали 638 тысяч кубометров мусора!

Всего один процент

На ПМЭФ-2022 «водное» обсуждение было бурным. Важно было не только обозначить вопросы, которые могут создать массу сложностей в будущем, но и найти на них ответы. Модератор секции директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш сразу обозначил три направления: климат, дефицит воды и модернизация ВХК.

- Глобальные изменения климата - засухи, наводнения, тайфуны, ливни - отражают динамику водного баланса планеты в целом, - отметил Разбаш. - И, конечно, усиливающееся антропогенное воздействие. С учетом того, что одним из ключевых факторов социально-экономического развития является доступ к водным ресурсам, мы сталкиваемся с тем, что многие страны уже испытывают дефицит питьевой воды. Происходит ухудшение состояния источников на фоне увеличения численности населения. И водохозяйственный комплекс нуждается в модернизации за счет внедрения новых подходов регулирования, технологической модернизации, цифровизации, в том числе и использовании новых финансовых решений.

Председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что вообще-то воды на Земле больше не становится. А людей - наоборот. И это «основная угроза для экологической кухни на планете Земля».

- Надо понимать, что воды, используемой для питья, в мире всего около 1% от общих запасов, - сказал как отрезал руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. - Это крайне хрупкий ресурс, который требует соответствующего отношения - сбережения, охраны, в том числе с точки зрения качественного состояния. Если мы говорим про водосбережение, то абсолютно ясно, что основной сейчас вопрос - это качество наших водоемов, наших рек по всему миру. Именно качественная составляющая, чтобы эта вода была пригодна для дальнейшего использования, для питья и так далее. Для поддержания биоразнообразия. И это не абстрактный вопрос, для многих стран он является ключевым: это международное сотрудничество в вопросах рационального использования и сбережения водных ресурсов.

Что касается реконструкции инженерных и гидросистем на территории России, то этим вплотную занимаются специалисты в рамках нацпроекта «Экология».

- Природа пытается восстановиться, мы ей помогаем, задача стоит на государственном уровне, - отметил Дмитрий Кобылкин. - Создан национальный проект «Экология» и подписан указ президента, в котором львиная доля технологических сооружений отводится как раз таки на очистку наших рек.

Вся работа проводится под контролем Минприроды России согласно целям и задачам федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Его реализация началась еще в 2019 году и продлится до 2024 года. За это время будет проведено экологическое оздоровление гидрографической сети, очищены от ила и древесного мусора реки и озера, приведены в порядок прилегающие территории.

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