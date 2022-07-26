На Кавминводах появятся медицинский кластер и пятизвездочные санатории

Одна из инвестплощадок с особым налоговым режимом появится в Пятигорске. Фото: администрация Пятигорска

На Ставрополье, в одном из крупнейших курортных регионов страны, в разгаре туристический сезон. Санатории Кавминвод, в которых проходят оздоровление гости со всей России, заполнены практически на 100%. Среди отдыхающих много и тех, кто приехал сюда всего на несколько дней - погулять по прекрасным паркам и терренкурам, попить целебной водички, полюбоваться природными и рукотворными красотами.

- Кавминводы - волшебное место! Здесь лечит и заряжает позитивом всё: потрясающая природа, минералка, уникальные процедуры, - делится впечатлениями Ирина Трегубова из Санкт-Петербурга.

- Мы здесь уже в третий раз, очень помогает санаторное лечение, - говорят супруги из Новошахтинска. - Нравятся климат, радушие местных жителей, отличная кухня, возможность побывать во всех городах КМВ - все рядом. И с каждым годом регион становится еще красивее, современнее и комфортнее!

Санкции - стимул для развития

По данным минтуризма Ставрополья, с начала года край посетили уже более 660 тыс. человек - почти на 20% больше, чем за такой же период 2021-го. Санкции не только не ухудшили ситуацию в отрасли, но и стали стимулом для развития внутреннего туризма.

- Сегодняшняя ситуация в российской туристской отрасли - это наш «момент истины», и им надо грамотно воспользоваться, - сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и поставил задачу превзойти допандемийный уровень турпотока (в 2019-м край принял более 1,6 млн отдыхающих), до 2030 года увеличив его до 5 млн человек в год.

Задача амбициозная, но выполнимая, уверены в региональном минтуризма.

Динамичному развитию отрасли способствует комплекс федеральных и краевых мер поддержки, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс», средства которой помогают обустраивать пляжи, создавать кемпинги и автокемпинги, приобретать туристское оборудование и многое другое.

На преобразования туристско-рекреационного комплекса направлены и инфраструктурные кредиты, выдаваемые на строительство инженерных сетей и коммуникаций, а также федеральные программы финансирования развития КМВ и Кисловодска.

Инвесторам - зеленый свет

Решить поставленную губернатором задачу также поможет создание в крае особых экономических зон санаторно-курортного и туристско-рекреационного назначения. Речь идет о нескольких инвестплощадках с особым налоговым режимом в Кисловодске (Международный медицинский кластер «Солнечная долина»), в Железноводске (в районе горы Развалка и вблизи Курортного озера «30-ка») и в Пятигорске (на юго-восточном склоне горы Машук).

- Работа в этом направлении уже идет, есть инвесторы и специальные формы поддержки, - говорит глава минтуризма Ставрополья Александр Сысоев.

Кстати, инвесторы, реализующие в крае проекты с объемом инвестиций свыше 300 млн рублей, освобождаются от налога на имущество. Еще одна мера поддержки - предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов.

Среди значимых инвестпроектов, планируемых в рамках программы льготного кредитования, - создание санатория «Академический» в Кисловодске; реконструкция санатория «Ленинские скалы» в Пятигорске и санаториев «Москва» и «Сосновая роща» в Кисловодске. Это позволит увеличить номерной фонд региона более чем на 4200 номеров и около 9 тыс. койко-мест.

А наиболее крупные из реализуемых уже проектов - санаторий категории «5*» «Mayrveda Kislovodsk» и санаторий «Источник Железноводск» на 480 мест.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сегодня в крае реализуются 44 инвестпроекта санаторно-курортного и туристского назначения. Общий объем инвестиций - более 57 млрд рублей. Планируется создать более 4,8 тыс. новых рабочих мест.