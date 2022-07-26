Глава Shopping Live Мария Островская: Наши эксперты отбирают только те модели, которые будут отлично сидеть на российских женщинах

Отечественный ритейл переживает непростые времена: иностранные компании одна за другой объявляют о своем уходе из России. И все же у наших женщин остается немало возможностей одеваться в красивую и качественную одежду, сделанную лучшими мировыми производителями. Shopping Live – уникальный российский проект интерактивного универмага, который предлагает своим покупательницам эксклюзивные международные бренды. Компания не просто продает зарубежную одежду, а активно участвует в ее разработке, адаптируя западные тренды и лекала под предпочтения и особенности фигуры россиянок.

О том, как создается мода для наших покупательниц, чем вкусы российских женщин отличаются от западных, и какие тренды будут в моде этой осенью, мы поговорили с СЕО интернет-магазина Shopping Live Марией Островской.

Мария Островская, СЕО интернет-магазина Shopping Live

- Одиннадцать лет назад компания Shopping Live начала работать в России как классический телемагазин, - рассказывает Мария Островская. - Тогда этот формат пользовался широкой популярностью у покупателей. В 2018–2019 годах в связи с массовым переходом аудитории в Интернет было принято решение – последовать тренду и инвестировать в сайт. Сегодня среди клиентов бренда и канала Shopping Live - около миллиона российских покупательниц. Лояльная клиентская база составляет около 300 тысяч человек, для которых шопинг в компании и общение с экспертами стали частью жизни.

Большинство наших клиенток – взрослые женщины, которые очень внимательно относятся к своему внешнему виду. Поэтому для компании важно, чтобы одежда выгодно подчеркивала силуэт в любом размере и при любом типе фигуры. Shopping Live является самым крупным в стране производителем одежды для женщин в самой широкой размерной сетке: от 42 до 64 размера. Специалисты компании сами отбирают модели на фабриках у поставщиков. Более того, со многими европейскими брендами есть договоренность о том, что в создании коллекций лично участвуют дизайнеры и стилисты Shopping Live. Это важно, потому что клиент в России отличается от клиента в Европе.

- В чем проявляется эта разница?

- У российских женщин лидируют два стиля: романтика и драма. Классика и любимый на Западе «кэжуал» не являются популярными. Крупные цветы – всегда фавориты, а стиль «бохо» с мелкими бутонами не пользуется успехом. Кроме того, дамы из России любят цвет, в отличие, например, от немок, которые предпочитают монотонные варианты. Для удобства клиентов стилисты Shopping Live сразу показывают, как совмещать продукты разных брендов внутри одного образа, предлагают стильные акценты в виде обуви, сумок, шарфов и украшений. Кроме того, конструкторы интерактивного универмага адаптируют европейские посадки и учитывают, что в России 70% фигур – это «яблоки», а, например, в Италии – «груши».

- Как вы находите бренды, которые идеально пойдут именно российским покупательницам?

- Продукт должен быть уникальным. Именно поэтому байеры интерактивного универмага находятся в постоянном поиске новых брендов. Это могут быть маленькие компании, только начинающие свой путь, но при этом предлагающие оригинальные решения, которые точно понравятся нашему клиенту. К слову, компания уже сделала заказы на стежку, которая будет суперпопулярна осенью, еще до того, как она появилась у Dior.

Важная вещь - адаптация. Выбрать продукт дистанционно – трудно. В компании это понимают, поэтому стараются максимально показать и рассказать о каждом товаре. Кроме того, эксперты Shopping Live просят поставщиков разрабатывать модели, в которых клиент может быть уверен. Эластичные ткани создают красивый силуэт. Резинки или кулиски позволяют подчеркнуть линию талии. В ход идут и многие другие модные приемы.

Далее – видеоконтент и эксперты. Shopping Live 10 лет развивал это направление и по сей день продолжает учиться максимально эффективно рассказывать о продукте и показывать его преимущества. Этому обучает и своих экспертов. Мало знать продукт, нужно иметь хорошие коммуникативные навыки, чтобы донести эту информацию до покупателей.

- Эксперт – это тот, кто оценивает плюсы и минусы продукта. Но главная задача любого магазина – продать. Получается, ваши эксперты просто расхваливают товары…

- Принцип Shopping Live – честность. Поэтому эксперт не только «продает», но и рассказывает о подводных камнях. Только так покупатель захочет возвращаться к нам снова и снова. Хорошего эксперта нужно растить не менее трех лет. В компании дополнительные тренинги проходят ежедневно. В перспективе все продукты Shopping Live будут иметь видеовизитки, что позволит узнать экспертное мнение о каждом артикуле.

Сегодня компания Shopping Live активно растет в электронной торговле. При этом не оставляет формат телеканала как инструмент дистанционных продаж. Таким образом, у клиентов есть самый широкий выбор для совершения покупок.

- Как Shopping Live сегодня удается конкурироваться с крупными маркетплейсами?

- Ответ прост: никакого соперничества – только сотрудничество! Если покупателю удобен такой формат шопинга, когда можно купить и спички, и платье, то компания готова в него включиться. У Shopping Live более 100 эксклюзивных поставщиков, многие из которых создают коллекции специально для нас. В случае если бренд представлен где-то еще, эксперты Shopping Live отбирают только те модели, которые будут отлично сидеть на прекрасных российских женщинах.

- Какие новинки ждут покупательниц в этом сезоне?

- Этой осенью мы пополним линейки для пышных красавиц еще двумя брендами французской и итальянской стилистики. И еще одна хорошая новость: Shopping Live обновляет ассортимент сезона 2022 года – в него впервые добавятся бренды детской одежды для мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 16 лет. Теперь у покупательниц появится быстрый и удобный способ обновить гардероб ребенка не выходя из дома. Конечно, в данном вопросе компания также полностью учитывает требования российских женщин – все коллекции строятся на натуральных тканях и в соответствии с модными трендами.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

За плечами у Марии Островской - 30 лет опыта в розничном секторе. До того, как присоединиться к Shopping Live, Мария была генеральным директором американской сети пиццы Papa John’s в России, где она развивала продукт, бренд и цифровую стратегию.

По образованию Мария - психолог и социолог, а также Growth Leadership Accelerator. окончила бизнес-школу Kellogg Northwestern.

До 2018 года Мария Островская занимала руководящие посты в российском модном бренде Gloria Jeans, начав работать в компании в 1994 году. Развиваясь внутри компании, она построила успешную карьеру, занимая такие посты, как вице-президент по закупкам; в период с 2013 по 2015 занимала позицию генерального директора и CFO. Впоследствии, будучи президентом компании, руководила развитием продуктов, операционным блоком сети поставок, финансами, юридическим блоком, маркетингом, кадрами и PR.