Ты - Вода России!

Амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова и начинающий волонтер Ксения.

На связи ведущая рубрики Юлия МИХАЛКОВА:

- Привет! Давай убирать берега рек вместе со мной. Я - волонтер и ты - волонтер. Утром я встала, умылась, почистила зубы и сразу же пошла на субботник «Воды России». Сегодня я расскажу, как стать волонтером.

Теперь ты - волонтер!

Есть два варианта: присоединиться к уже существующей акции или устроить свою. Начну я с первого - он проще. Решаем, где убираем мусор - возле дома или едем в другой регион. Заходим на сайт «Берег добрых дел» и регистрируемся в личном кабинете. Затем изучаем расписание акций по регионам и выбираем подходящую. На сайте есть контакты региональных координаторов. Дальше мы свяжемся с ним и уточним время и место сбора. Там нас уже будет поджидать инвентарь: мешки и перчатки. Всё! Теперь ты - волонтер!

Хочу организовать свою акцию

А давай устроим свой субботник? Мы ведь сами знаем, где нужно убрать. Приезжаешь на пикник и видишь - в ближайшем овражке горы банок-бутылок, а из воды торчит ржавая арматура. Очистим свои любимые места! Для этого делаем так:

• регистрируемся на сайте «Берег добрых дел»;

• выбираем место и время уборки;

• находим на сайте «Берег добрых дел» представителя «Воды России» по региону и сообщаем о себе и своей акции;

• ну и всё - собираем друзей, получаем от «Воды России» инвентарь и идем убираться;

• не забываем после субботника рассказать о нем всему миру, ведь за это можно получить диплом!

Анонс акции размещаем в своих соцсетях - могу сказать, что это отличный способ собрать людей. Теперь еще несколько важных правил.

♦ Если нас наберется больше 50 человек, мы с тобой согласуем уборку с местной администрацией - ее достаточно просто уведомить.

♦ Если мы решим, что нужно спилить упавшие деревья или сухостой, тоже заранее пишем об этом местным властям.

♦ Собрал мусор - не забудь его вывезти! С этим помогают коммунальные службы, но мы с тобой заранее возьмем телефон водителя и сами проследим за погрузкой мешков в машину.

Мы на субботнике

Вот мы и на субботнике. Мы надели перчатки и головные уборы, удобную обувь и одежду с длинным рукавом. Собранный мусор мы тщательно сортируем: пластиковые бутылки - отдельно, крышки от них - отдельно, стекло и металл - тоже отдельно. Бутылки-банки жмем, остатки жидкости выливаем. Бывает, требуется, к примеру, убрать сухостой или упавшие деревья. Тогда берем с собой пилы и топоры. Не забываем делать фотографии своих успехов и как похорошел берег после уборки!

Иногда к нам присоединяются люди со специальной подготовкой и оборудованием - например, в некоторых субботниках участвуют аквалангисты, и нам удается почистить не только берег, но и дно рек и озер. Это здорово: ведь когда люди оставляют хлам на льду, он потом оказывается на дне, и просто так его уже не достанешь. Например, в Челябинской области в уборках озер регулярно участвуют местные дайверы. Именно на их счету такие «трофеи», как огромные колеса от «БелАЗа». Если у тебя есть акваланг, обязательно присоединяйся сам и приводи друзей! Увидишь необыкновенные мусорные «сокровища», таящиеся на дне обычных прудиков и речек.

Учет «трофеев»

Мы, волонтеры, регулярно устраиваем дружеское соревнование. Есть общий рейтинг активности регионов, где каждый год подсчитывают, кто сколько мешков собрал и сколько километров убрал. Поэтому, когда мусор собран и рассортирован, нужно учесть наши находки. Вот что мы с тобой для этого делаем:

• мешки наполняем так, чтобы их можно было спокойно завязать;

• учет добычи: 1 кубометр = 1000 литров. Поскольку мешки не бывают заполнены доверху, то прикидываем, что в мешке на 120 литров обычно лежит 80 - 90 литров отходов;

• подсчитываем, сколько мусора собрали;

• измеряем дистанцию, которую удалось убрать, с помощью Google Карт, Яндекс.Карт, 2GIS;

• считаем всех участников акции;

• направляем эти цифры региональному координатору и публикуем отчет об уборке через личный кабинет на сайте берегдобрыхдел.рф;

• после проверки модератором получаем диплом участника самого крупного эковолонтерского движения в стране!

• Уборка завершена? Похвалимся успехами в соцсетях: сфотографируем состояние берега до и после, разместим фото на своих страницах и поставим хештеги #ВодаРоссии, #БерегДобрыхДел, #АкцияВодаРоссии, #МинприродыРоссии.

• Ну а после можно и отдохнуть! Как ты насчет интеллектуальной экологической викторины или перетягивания каната на воздухе?

СКАНИРУЙ!

Сканируй скорее QR-код и присоединяйся к нашей дружной команде акции «Вода России»

Победители челленджа «БерегиБерег» смогут заглянуть в прозрачные воды Байкала.

ЧЕЛЛЕНДЖ - КТО ПОЕДЕТ НА БАЙКАЛ?

А еще у меня есть отличная новость. В этом году эковолонтеры имеют уникальный шанс поехать на Байкал. Российским водоемам нужны новые руки, ведь на берегах озер, рек и морей по-прежнему лежат горы мусора. Для того чтобы привлечь к уборке больше людей, «Вода России» запустила челлендж «БерегиБерег». Он идет с 22 июня до конца августа. Главный приз - поездка на Байкал на двоих. Занявшему 2-е место вручат ноутбук Xiaomi RedmiBook 13. 3-е место смогут поделить 18 человек - их ждут сертификаты на сеанс флоатинга. Все, что нужно, это прийти на берег своего любимого водоема, запечатлеть на его фоне сердце и разместить свой пост в соцсетях, начав свой пост со слов «Название водоема - это любовь» с хештегом #БерегиБерег_Челлендж. Команда «Воды России» найдет пост и добавит к нему креативный дизайн, а специальное жюри оценит конкурсные работы по нескольким параметрам:

• креативность;

• оригинальность;

• чистый берег на фоне;

• количество репостов/лайков.

Кстати, это не первый конкурс, который провела «Вода России» в этом году. В июне были объявлены соревнования волонтерских отрядов Общий Сбор, в ходе которых команды волонтеров вступили в борьбу за чистоту берегов и ценные призы. В этом году организаторам акций нужно особенно тщательно подсчитывать свои «уловы». Не забываем и хвалиться оригинальными «трофеями»: на берегах находят все - от тривиальных пластиковых бутылок до автокресел.

Пусть тем, кто не убрал за собой, будет стыдно. Так что становись волонтером, убирай берега и участвуй в конкурсах. Давай со мной на уборку!

СКАНИРУЙ!

Наведи свой смартфон, стань участником челленджа и выиграй поездку на Байкал!