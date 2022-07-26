Дробовик для охоты на мух и сумасшедшие сланцы: самые странные товары лета-2022

Такая вот игрушка. Надуваешь, надеваешь на голову и встаешь поодаль от товарища. А друг накидывает на рога надувные колечки

Целься, пли!

Мы сами не поверили, что кто-то такое покупает. И зря: чудо с «Алиэкспресс» за 2000 рублей сметают с виртуальных прилавков. Видимо, старая добрая газета или фумигатор уже не котируются. Засыпаешь внутрь поваренную соль покрупнее, передергиваешь затвор как у дробовика и пли! Штука не дальнобойная, но с расстояния 20-30 см она «не прощает ошибок» — так высокопарно китайцы оценили шансы мухи на выживание. В общем, подходит для всех, кто собирается устроить инсектицидное сафари.

Не наешься, но хотя бы не утонешь

Девчонки сегодня любят позировать в бассейнах, растянувшись на надувном фламинго, единороге или пончике. Но продавцы из Китая считают это все ерундой. Настоящие модницы в сезоне 2022 отдыхают на сушке-брецель или куске пиццы. Каких-то 800 рублей...

Бобик в шляпе

Жарким днем в парке велика вероятность увидеть бобика в панамке или цветастом кепи. Шляпки от солнца для песиков — всего 200 – 300 рублей — входят в моду. Мы же прячем в солнцепек голову, чтобы не получить удар. Вот и братьям меньшим нужна защита. Ветеринары единого мнения про аксессуар не имеют: напоминают, что лучше всегда брать на прогулку специальную поилку для животного и не ходить с питомцем в самый зной.

Нашейный кондиционер

Всем, кто ищет способ побыстрее заболеть летом, советуем инвестировать 1200 рублей в нашейный вентилятор. Он на аккумуляторах, может дуть без остановки четыре часа вам прямо в ухо. В Азии, где по-прежнему все строго с масочным режимом и респираторы носят даже на улицах, такую приблуду подают как спасения от жары. Подсказываем бесплатный аналог под названием «японский кондиционер»: мочите платок холодной водой и завязываете на шее.

Дамские тапочки

Для дам, которые продумывают каждый свой образ до мелочей и на пляже жаждут быть самыми заметными. Хотят завоевать мужские взгляды, но приобрести откровенный купальник почему-то не решились. Не обещаем, что мужики будут смотреть с вожделением. Но уж точно станут с интересом разглядывать обладательницу таких «рыбоходов» за 700 рублей.

Рога для всей семьи

Такая вот игрушка. Надуваешь, надеваешь на голову и встаешь поодаль от товарища. А друг накидывает на рога надувные колечки. Продавцы пишут, что это отличная летняя забава для всей семьи.

Мужчинки в кружевах

Мода, что ты делаешь? Остановись! В этом сезоне защитникам отечества предлагают щеголять в кружевных шортах и рубашках. Ну а что, в таком и в гараже с мужиками удобно, и на рыбалке комфортно.

Кепка с очками

Не знаем, почему нельзя носить очки и кепку традиционным способом, но изобретатели из Поднебесной предлагают два в одном. Честно говоря, аксессуар за 800 рублей напоминает комплект пасечника на космической дискотеке. Но люди в отзывах поют ему дифирамбы.

Чехлы на кроссовки

Такие в Москве уже не редкость. Застанет вас летний дождь в центре города, присмотритесь к ногам прохожих. У кого-то да будут такие многоразовые бахилы. Вещица за 300 рублей практичная: сунул в карман, как заморосил дождик, чтобы не мокнуть, надел эти «пакеты». И выглядят они относительно вменяемо.