Чего на самом деле добивается Европа, вступив с Россией в конфликт из-за Украины

Математическое моделирование поможет нам получить ясные и четкие взаимосвязанные представления о структуре и об истинной цели санкций Фото: REUTERS

– В российских СМИ тема санкций часто обсуждается квалифицированными экспертами. В качестве источниковой базы часто используют данные из открытых источников. Но для получения интегральных представлений о санкциях нам нужен интегральный источник информации. Лучше всего для этой цели мне представляется речь председателя комиссии Евросоюза Урсулы фон дер Ляейн «о социально-экономических последствиях для ЕС российской войны на Украине» на пленарном заседании Европарламента. Её математическое моделирование поможет нам получить ясные и четкие взаимосвязанные представления о структуре и об истинной цели санкций.

– Разве можно сделать математическую модель текста?

– Математическую модель можно сделать практически для любого объекта, и объекты текстовые исключением не являются. Самым важным в математическом моделировании текста является то, что на основе исследования взаимосвязей его параметров возможно увидеть то, что было скрыто между строк. Определить, какие у высших чиновников ЕС, его составлявших, были истинные намерения и цели.

Фото: другой источник.

Тезис-фактор

– И что собой представляет такая модель?

– Она состоит, говоря образно, из лексической сегрегации, когда существительные текста оцифровываются отдельно, а предикаты (глаголы) отражающие действия – отдельно. В результате, получается несколько матриц, которые обрабатываются по различным математическим моделям.

Для того, чтобы перевести текст в математическую форму из оригинала выделено два типа понятий-параметров-факторов. Первый тип понятий – это такие конструкты, как «наши партнеры ЕС», «США», «Россия», «экономика России», «ВВП Украины» и другие, всего мы выделили 30 конструктов. Второй тип понятий – это характеристики оригинального текста, отражающие динамику понятий. По сути, это дескрипты текста.

– Дескриптов тоже 30?

– Нет, их больше, 63. В результате все факторы разделились на три информационных массива: более важный, менее важный и совсем малозначимый.

В первый входят 15 факторов. Самыми весомыми являются (20) «наши партнеры» и (27) «США». Причем, доля, из всей совокупности указанных факторов, действующих на эти два фактора положительно, составляет 53,0% для фактора «наши партнёры» и 52,0% для «США», а отрицательно естественно 47,0% и 48,0%. Значит, разница между долей положительно и отрицательно действующих факторов на «наших партнеров» и «США» существует, хотя и является незначимой. Стороны, по сути, зафиксированы при своих прежних интересах по отношению друг к другу и по отношению к противодействию Российской Федерации.

– Другими словами, как они действовали под эгидой США до 24 февраля 2022 года, так и продолжают действовать.

– Максимальной положительно все факторы действуют на три параметра: (9) «помощь Украине», (26) «ВВП Украины» и (28) «пакет помощи ЕС Украине». Значимо положительно, то есть увеличивая значение, на параметр «помощь Украине» действуют 62,6% всех факторов, на «ВВП Украины» - 62,0%, на «пакет помощи ЕС Украине» 55,0%. Но очевидно также, что реальная помощь, которую может оказать ЕС имеет реальные ограничения. Например, на фактор (21) «экономика ЕС» значимо положительно влияет 46,5% всех факторов, а отрицательно 53,5%.

– То есть положительно действует на экономику ЕС меньше факторов, чем отрицательно.

– Экономика ЕС является очень непрочной структурой, а ее локомотив Германия основные и главные триггеры своего динамичного развития обеспечивала за счет дешевых энергетических ресурсов и сырья для промышленности из России. Тренд развития современных мировых экономических процессов состоит в том, что халява заканчивается. Нашему отечеству надо и действовать в императивах этого тренда. Прекращать надо России в цивилизованных формах помогать развитию экономики коллективного Запада. Нет другого пути обезвредить змею экономической русофобии, как только вырвать у нее ядовитое жало, которое ранит руку дающего россиянина.

Случившееся, по сути, минимальное ограничения поставок энергетических и минерально-сырьевых ресурсов экономике коллективного Запада, как показывают измерения, уже привело к тому, что на фактор «санкции» другие факторы действуют больше отрицательно, на 51,2%. Зато, в результате санкционной политики коллективного Запада, 65,2% всех факторов положительно действуют на фактор (5) «Вооруженные силы России».

Украина

– Надо сказать, что факторы «запрет на поставки российской нефти» и «запрет на поставки нефти по трубопроводному транспорту» являются центральными с максимальным количеством взаимосвязей. А малозначимым и положительно действующими являются только два фактора.

Итак, в целом чиновники ЕС, а это точно измерено, не понимают, что творят, ибо подавляющее количество только экономических факторов порождают негативное влияние на процессы жизнедеятельности Евросоюза. Запрет импорта нефти из России в ЕС, как оказывается, является экономическим coup d’etat (фр. – «государственный переворот»), который ведёт к разрушению экономических основ этого псевдогосударственного образования.

Обратите внимание на матричную таблицу взаимосвязей конструктов текста Председателя Еврокомиссии. В расчет надо принимать взаимосвязанные «квадратики» числом три и более. Это так называемые ядра взаимосвязей. Так вот, положительных ядер взаимосвязей насчитывается девять, а отрицательных двадцать.

Одним из значимых ядер взаимосвязей является интегрирующий фактор «расходы», который объединяет целых четыре фактора: (26) «ВВП Украины», (27) «США», (28) «Пакет ЕС помощи Украине», (29) «право силы». Эта система взаимосвязей факторов говорит только о том, что обеспечить расходы Украины для защиты своего неадекватного национализма может именно административный ресурс, а не рыночные экономические методы. Только административно-командные методы могут гарантировать реальные товарные и финансовые потоки на Украину, а экономики и ее рыночных преференций здесь нет. Следовательно, такой фактор как расходы США, ЕС, и ВВП Украины четко обозначил красную линию, которую коллективный Запад никогда не перейдет, разве только в припадке шизофрении.

– Но осознание красных линей будет развиваться только после звонких и тяжелых оплеух коллективному Западу руками многополярного мира.

– Кроме фактора (30) «расходы» важным интегрирующим параметром этого ядра взаимосвязей являются следующие пять: (21) «экономика ЕС», (22) «экономика России», (23) «Украина», (24) «Россия», (25) «Европейский парламент». Как видим, ВВП Украины зависит в максимальной степени от каких угодно фундаментальных параметров, только в минимальной доле от самой Украины.

Санкции…

– Важно обратить внимание на то, во имя чего Урсула фон дер Ляейн готовила свою речь испрашивая поддержку от руководителей ЕС. Речь пойдет о таком факторе как САНКЦИИ. Очевидно, влияние множества факторов на САНКЦИИ говорит о том, что санкционная деятельность не является некой константой, а нуждается в постоянных реновациях. Напомню, 48,8% всех учтенных факторов действуют положительно, а 51,2% отрицательно. То есть, очевидно, что Санкции, как оружие массового поражения, по самой природе не могут действовать избирательно, а работают, как тоталитарный ресурс, прежде всего против, тех кто их инициировал.

– Это мы исследовали только положительные ядра взаимосвязей, которые являются разрушительными.

– А теперь посмотрим на ядра взаимосвязей, имеющие отрицательный потенциал. Вновь обращаю внимание на ядро, но теперь то, которое определяет отрицательный интегрирующий параметр на (30) «расходы». Объединились в соответствующую систему с ним следующие параметры, имеющие отрицательные знаки: (6) «международное право», (7) «Путин В.В.», (8) «санкции», (9) «помощь Украине», (10) «Кремль», (11) «Сбербанк», (12) «два российских банка», (13) «СМИ РФ». Отрицательные факторы свидетельствуют о «замирании экономических процессов», которые прежде развивались в рыночной парадигме, а изменившаяся ситуация диктует преобладание административно-командных методов в экономике, на которые страны ЕС не способны генетически.

Очень интересны взаимосвязи, которые по идеям Урсулы фон дер Ляйен, отражают будущее Европы. Оказывается, по ее словам, «Украина борется за свободу Европы». На самом деле существующие и реальные взаимосвязи «ответа на вопросы будущего» таковы. Положительно на ответ влияют только два фактора (3) «украинские спасатели», и (5) «Вооруженные силы России». А отрицательно – пять: (7) «Путин В.В.», (8) «санкции», (9) «помощь Украине», (10) «Кремль», (11) «Сбербанк». Именно в этих координатах будет развиваться будущее Европы, а не в химерах, возникающих в головах руководителей ЕС.

... и их последствия.

– Осталось посмотреть, а что же в смысле деятельности европейских государственных боссов выпало в осадок. Обращаю ваше внимание к матричной таблице ранжированных данных.

Всего Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестьдесят направлений деятельности. Все шестьдесят рассчитаны на предмет их «весов» и достоверных взаимосвязей. Чем выше значения веса, тем более для чиновников ЕС является существенным то или иное направление. В целом у нас образовалось четыре информационных группы. Самыми значимыми являются два параметра деятельности. Во-первых, это направление (56) «нести ответственность», на которое все остальные параметры на 63,1% действуют положительно. Получается, что Урсула фон дер Ляйен с компанией чиновников ЕС вполне осознают, что придется отвечать за свои действия.

Вторым является параметр деятельности (21) «усиливать изоляцию финансового сектора России». Но измерения влияния большинства факторов на сей процесс показывают, что на усиление изоляции финансового сектора работают 50,0% большинства параметров, и столько же работают в обратную сторону. Конечно, европейские чиновники со свойственной им генетической русофобией, создают сложности российскому ЦБ и банковской системе РФ, но при множестве типов финансовых операций, очевидно, что очередные антироссийские финансовые эскапады будут преодолены в любом случае. Значит с изоляцией финансового сектора РФ просто ничего не получится.

Из 60 параметров 40,0% имеют только один независимый параметр, который влияет на зависимый параметр. Например, заявлено о желании для Украины «выиграть войну». Но параметр (48) «выиграть войну» на 100,0% зависит от параметра (14) «представлять шестой пакет санкций». Другими словами, шестой пакет санкций ЕС к России должен обеспечить победу Украине. А он, хотя и принят, но в оскопленном виде.

В свою очередь (14) «представлять шестой пакет санкций» сам на 100,0% зависит от параметра (15) «знать высоких военных должностных лиц ВС РФ». Как видим, и другие элементы математического анализа прогнозируют отсутствие победных реляций от Украины.

И все остальное обозначенное множество параметров имеет точно такой тип взаимосвязей, когда на один главный параметр влияет только один независимый параметр, а остальные изолированы. То есть, санкционная деятельность ЕС против России имеет исключительно линейный характер.

– Получается дорожка домино, когда даже легкое дуновение может привести цепной реакции разрушения.

– Социально-экономическое пространство не является линейным как это представляется Урсуле фон дер Ляйен, и множественные санкции не могут быть управляемыми и результативными. Они могут действовать только линейными способами, которым можно с успехом противодействовать.

– Перефразируя Марка Твена, «слухи о смерти России сильно преувеличены».

– Именно. А негативное влияние изобретенных антироссийских санкций на Европейский Союз является фатальным. Конечно, еврочиновники будут продолжать придумывать свои пакеты санкций: седьмой, восьмой, девятый… Исторический опыт европейских крестовых походов их не интересует. Чем они закончились? Победой и обширным распространением Ислама на Ближнем востоке. А на святой Руси разгромом рыцарей Тевтонского ордена. То есть результат был прямо противоположен целям европейцев. Так же развалится и Европейский Союз лет через двадцать-тридцать, если не раньше. И теперь мы знаем, что первую взрывчатку под это здание из песка заложили Джо Байден, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Жозеп Боррель. При таких «друзьях» и врагов не надо.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

«Немец входит в бар и заказывает пиво. Бармен говорит ему: 100 евро! Немец, конечно, в шоке: – Как 100 евро, только вчера же у Вас пиво стоило 10,0 евро? – Ну, а сегодня стоит 100. – Ну, почему, черт побери? Бармен: – Сейчас объясню. 10 евро это стоимость пива, 10 евро это помощь Украине, 20 евро это помощь европейским странам, которые ввели санкции, но которые не являются членами ЕС, 10 евро в помощь Англии, за успешное объявление антироссийских санкций. Затем 10 евро отправляются в балканские страны в качестве помощи на покупку печного угля. Наконец, 40 евро на газовую субсидию для ЕС и в фонд помощи в поддержании санкций! Теперь, когда немец молча достал зеленую бумажку и дал бармену 100 евро. Бармен взял их, положил в кассу и вернул ему 10 евро. Немец в недоумении: – Подождите, но вы сказали 100 евро – я и дал вам 100 евро. Почему вы возвращаете мне 10 евро? – Пива НЕТ!»

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