Карта боевых действий на Украине на 25 июля 2022 года: Российские войска продолжают наносить удары по базам ВСУ высокоточным оружием

Сегодня 152- й день спецоперации Фото: REUTERS

152- й день спецоперации

Уничтожение вооружений, получаемых ВСУ, которые бьют по городам и поселкам Донбасса и другим освобожденным территориям, продолжается на разных участках, в том числе и вдали от линии фронта.

В Богдановцах Хмельницкой области по перевалочной базе, куда доставили боеприпасы к знаменитым американским гаубицам М777 и РСЗО HIMARS нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

В районе Орехова Запорожской области сравняли с землей командно-наблюдательный пункт 60-й пехотной бригады.

В Чугуеве Харьковской области нивелирован КНП 113-й бригады теробороны. В том же регионе над тремя населенными пунктами сбито 6 беспилотников. Борьба с БПЛА ужесточается.

Карта боевых действий на Украине на 25 июля 2022 года

Днепровский лиман (Херсонская обл.) - уничтожены 2 катера ВМС Украины с ДРГ

Константиновка (ДНР) — уничтожен ПВД 95-й ДНБ ВСУ

Артемовск — уничтожен склад РАВ

Некременное — уничтожен РЛПН ЗРК С-300

Дзержинск — уничтожен взвод Д-30

Новомихайловка — уничтожен взвод Д-30

Попасная — перехвачены 6 снарядов РСЗО «Ураган»

Углегорская ТЭС — в оперативном окружении, зачистка

Бахумтовское — удар по НПЗ

В ходе спецоперации сбиты 260 самолетов и 144 вертолета противника, поражены 1611 беспилотников и 357 ЗРК, сожжены 4161 танк и других бронемашин ВСУ, уничтожены 763 РСЗО и 3198 орудий полевой артиллерии и минометов.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 25 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года (подробности)

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