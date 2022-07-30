Александр Добронравов: услышав песню «Как упоительны в России вечера», девушки в клубах начинали раздеваться

Накануне большой даты мы поговорили с юбиляром. Фото: Евгений Кабодько

Александра Добронравова представлять публике не надо. Он автор множества хитов, среди которых: «Безнадега», «Любите друг друга», «Исповедь русского офицера» и, конечно же, «Как упоительны в России вечера». Не так давно Александр блестяще выступил в шоу «Три аккорда», где показал себя в самых разных амплуа и заработал любовь жюри и зрителей. Накануне большой даты мы поговорили с юбиляром.

- 60 лет – это дата и солидная, и хорошая: много сделано, но много еще впереди. А помните, как наступил ваш первый успех?

- Да, помню. Произошло это на фестивале «Песня года 90», с песней «Безнадёга» на стихи Ларисы Рубальской. Я был в составе группы «Весёлые ребята» и оценен, как композитор этого хита. Исполнял его Евгений Ельцов, а мы с Ларисой получили дипломы, это был мой первый всесоюзный успех. Песня стала популярной, и популярна до сегодняшнего дня. В этом году с певицей Варварой мы записали новую версию этой песни. Так что, песня жива до сих пор, хоть и название её отображает совсем иной смысл.

- Александр, как считаете, занятие музыкой было предопределено?

- Отчасти. В возрасте 3-5 лет я подошёл к пианино и начал подбирать мелодию русской народной песни «Эх, полным, полна мой коробочка», практически правильно озвучив мелодию. Все были удивлены. Потом начал заниматься в музыкальной школе. Но мне не хватало усидчивости. Надо было играть, сдавать, учить дома, и я просто не выдерживал. Пришлось уйти из музыкалки. Параллельно музыкой со мной занималась моя бабушка Котя, Мария Александровна Добронравова. Она давала мне всякие пьесы. Я играл и Шопена, и Бетховена. А потом уже определился с направлением. Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin - все они повлияли и на мое музыкальное развитие, и на мою карьеру. Позже я стал играть в ансамбле, в ДК, куда переехал с Арбата на окраину города, в Курьяново. Начал петь, снимать, слушать песни, выучивать партии и так далее. Вот так сложилась моя судьба и профессия музыканта.

- Какие воспитательные моменты запомнились больше всего и повлияли на вас?

- Со мной всегда были все строги, все мои родственники. Лишь бабушка Котя - исключение, она всегда была очень мягкой. Дополнительный жесткий член нашей семьи - тётя Аня, сестра моего отца. Работая в Госконцерте, она возила за границу Большой театр и Мариинку. При щедрости и заботе, проявлявшихся в разнообразии подарков, привезенных из-за рубежа (джинсы, пластинки, первый синтезатор для меня и так далее), могла сделать какое-то замечание, которое сразу действовало на меня, сильнее, чем замечания других членов семьи. Такой вот был у неё авторитет! И опять же: мои первые Beatles и «Иисус Христос суперзвезда», услышанные на виниле, – это все моя тетя Анна Сергеевна Симагина.

Фото: Евгений Кабодько

- Многие считают, что вы были сначала композитором, а потом запели. Но ведь все происходило с точностью до наоборот?

- Сначала пел дома, с мамой. Моя мама - украинка из города Купянска Харьковской области. Мы собирались вечером на летней кухне и пели песни до глубокой ночи — это очень яркое впечатление детства. А потом я пел в хоре, в институте Культуры, где закончил дирижерско-хоровое отделение. Первые песни, которые я сочинил как композитор, пошли уже где-то в середине 80-х, но и тогда я тоже пел.

- От чего больший кураж: от выступлений на сцене или от написаний потенциального хита?

- И от того, и от другого. В написание хита ведь непонятно, шедевр ты пишешь или нет. Все зависит от какого-то состояния, а потом хит можно просто-напросто потерять из-за отсутствия продвижения, или из-за каких-то непреодолимых обстоятельств. Кураж, конечно, на сцене больше всего. Когда вышла песня «Как упоительны в России вечера», вот там был не кураж, а там была эйфория! Люди меня на руках носили, а в клубах девушки просто раздевались! Я ощущал себя чуть ли не Миком Джаггером. Понял, что получилась очень запоминающаяся мелодия с этими словами «Как упоительны в России вечера», и просто расплакался. Это было состояние полёта.

- Александр, скажите, друзья в вашей жизни появились в основном благодаря музыке?

- Те, которые у меня есть, близкие - да, они связаны с музыкой. Это Сережа Крылов в первую очередь. Мой друг детства Саша Шарашенидзе и, конечно, Рома Левков, мой американский друг, который поддержал меня, когда я был в Америке. Он помогал мне в создании альбома и в съемках клипа на хит «Ромашки для Наташки».

Фото: Марина Захарова

- Как вы встретились со своей женой?

- Я познакомился с Леной на студии у Аркадия Укупника. Приехав из Нью-Йорка, я договорился устроиться на работу в его студию, самую лучшую и крутую студию на то время. Именно там мы познакомились с Леной.

Прихожу и вижу, что в моей комнате занимаются две девочки с балетмейстером из коллектива Аркадия Укупника. Девушки высокие, метр восемьдесят, на каблуках, очень красивые, очень сексуальные. Они от неожиданности оробели. А я сразу обратил внимание на одну из них – что-то видимо было в моих глазах или жестах, что она это считала сразу. Это и была Лена. Какая-то возникла искра, химия, и… она осталась в комнате. Попросила переписать ей с кассеты на кассету программу Аркадия Укупника. И вот, мы уже 25 лет вместе.

- У вас четверо детей. Какие профессии они выбрали?

- Да, у меня трое сыновей и дочь. Даниил – старший сын, занимается современной музыкой. Андрей – средний, работает в нефтяной компании. Младший - Дмитрий, химик, биолог и инфекционист. Единственная дочка Машенька только что закончила 1 курс операторского факультета в ГИТР.

Фото: Марина Захарова Фото: другой источник.

- Удавалось ли уделять им достаточно времени?

- Удавалось… Вообще, я не очень хороший отец, если честно, если сравнивать с моим отцом. Правда справедливости ради стоит отметить, что у отца я был один. А у меня три брака и четверо детей. В принципе, я всем уделяю должное внимание, потому что люблю их. Я счастлив, что они у меня есть.

- Вы ярко выступили в шоу «Три аккорда». Какое впечатление оставило шоу?

- Ой, яркое впечатление. Ну, слава Богу, если это правда, что оно яркое, мне приятна ваша оценка. Это был тяжелый труд, потому что я никогда в жизни не пробовал себя в рамках шоу, мюзикла, оперы или музыкального спектакля. Я не знал, куда я попал. А попал в отличное музыкальное, серьезное шоу. Не знаю, что его ждет сегодня, но у нас был очень сильный состав. И было весьма пристальное внимание жюри. Они, конечно, видели, что я музыкален, опытен, практичен. Не могу сказать, что все получилось, но многое из задуманного удалось. И самое главное, мне дали исполнить пять главных моих песен.

- «Как упоительны в России вечера» стала культовой. С созданием этой песни связана какая-то история?

- Не история, а случай. Я взял с собой книжку в Америку, и она просто открылась в нужное время в нужном месте. А там был стих маленький Виктора Пеленягрэ, который назывался «Триолет». Всего 8 строчек. Потом мы уже на студии с Володей Жечковым, создателем проекта «Белый орел» и первым исполнителем, доработали и расширили песню, а поэт дописал второй куплет. Такая вот история, написанная в Америке. Да, это просто счастливый случай, но так вот всегда и бывает.

Александр с женой Еленой Добронравовой, Фото: Антон Дорин

- Для музыканта день рождения – это всегда отличный повод для концерта. Как будете отмечать?

- Очень скромно, по-домашнему. Как-то сейчас сил нет моральных, взять и накрыть стол на 200 человек с оркестром. К тому же, все-таки, это не такой уж мой праздник, а скорее праздник мамы, которая к счастью, жива. Она приедет в гости, соберутся дети мои и жена.

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