Анекдоты: Был в ванной. Принимал душ. Двадцать минут. За себя и за тех трех европейцев

Приезжают на мельницу заказчики:
- Мука второго сорта есть?
- Нет, сегодня еще не подметали.
* * *
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Корпоративная вечеринка премиум - пять тысяч рублей на персону.
Стандарт - три тысячи рублей на человека.
Эконом - одна тысяча рублей с рыла».
* * *
Завещания покажут, кто кого любил.
* * *
Поехали два мужика на рыбалку. Выпили. Утром один просыпается, будит другого:
- Ну а на кой хрен ты сеть в поле поставил?
- Так, а что я? Где ты греб, там я и сеть ставил!
* * *
После того как я женился, книга заняла особое место в моей жизни. В нее я прячу заначку.
* * *
Антикризисные советы молодым хозяйкам: чтобы сделать суп с фрикадельками, очистите с пельменей кожуру. Из кожуры можно сделать суп с клецками.
* * *
На самом деле Абрахам Линкольн освободил рабов, потому что, по его мнению, это было очень хорошо для развития баскетбола.
* * *
Пытаясь починить свой компьютер, я приобрел много полезных навыков. Например, не нужно пытаться поймать падающий со стола паяльник.
* * *
А что если Лунтик - это внебрачный сын Нила Армстронга?
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Если вам пеpебежала доpогy чеpная кошка, потом чеpная мышка, за ней чеpная жyчка, затем чеpная внyчка, то дед выкопал не pепкy, а высоковольтный кабель.
* * *
Ведь почти у всех же комнаты с прямыми углами, тогда почему роботы-пылесосы круглые?
* * *
«Уважаемый администратор! Месяц назад я заказал на вашем сайте
книгу «Как обманывать людей в интернете». Оплатил полную стоимость, книга до сих пор не пришла...»
* * *
Как правильно флиртовать с геологом:
- У вас такие интересные камни в почках…
* * *
Вася был такой худой, что, когда приходил в зоопарк, утки кидали ему хлебушек.
* * *
Институт научил меня многому. Я научился врать так, что сам верю в то, что говорю.
* * *
- Две недели лупил кота за лужу в туалете, а оказалось, бачок протекает...
- Правильно, а что он его не починил за две недели-то?
* * *
- Эх! Устроиться бы на работу истеричкой... Миллионы зарабатывала бы.
* * *
- Тетя Клава, можно, я оставлю у тебя свои игрушки на время?
- А что случилось, Вовочка?
- Да брата из роддома привезли. Неизвестно еще, что за человек…
* * *
Никто так не нуждается в отпуске, как человек, только что вышедший из отпуска.