Анекдоты: Был в ванной. Принимал душ. Двадцать минут. За себя и за тех трех европейцев

Приезжают на мельницу заказчики:

- Мука второго сорта есть?

- Нет, сегодня еще не подметали.

* * *

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Корпоративная вечеринка премиум - пять тысяч рублей на персону.

Стандарт - три тысячи рублей на человека.

Эконом - одна тысяча рублей с рыла».

* * *

Завещания покажут, кто кого любил.

* * *

Поехали два мужика на рыбалку. Выпили. Утром один просыпается, будит другого:

- Ну а на кой хрен ты сеть в поле поставил?

- Так, а что я? Где ты греб, там я и сеть ставил!

* * *

После того как я женился, книга заняла особое место в моей жизни. В нее я прячу заначку.

* * *

Антикризисные советы молодым хозяйкам: чтобы сделать суп с фрикадельками, очистите с пельменей кожуру. Из кожуры можно сделать суп с клецками.

* * *

На самом деле Абрахам Линкольн освободил рабов, потому что, по его мнению, это было очень хорошо для развития баскетбола.

* * *

Пытаясь починить свой компьютер, я приобрел много полезных навыков. Например, не нужно пытаться поймать падающий со стола паяльник.

* * *

А что если Лунтик - это внебрачный сын Нила Армстронга?

* * *

Если вам пеpебежала доpогy чеpная кошка, потом чеpная мышка, за ней чеpная жyчка, затем чеpная внyчка, то дед выкопал не pепкy, а высоковольтный кабель.

* * *

Ведь почти у всех же комнаты с прямыми углами, тогда почему роботы-пылесосы круглые?

* * *

«Уважаемый администратор! Месяц назад я заказал на вашем сайте

книгу «Как обманывать людей в интернете». Оплатил полную стоимость, книга до сих пор не пришла...»

* * *

Как правильно флиртовать с геологом:

- У вас такие интересные камни в почках…

* * *

Вася был такой худой, что, когда приходил в зоопарк, утки кидали ему хлебушек.

* * *

Институт научил меня многому. Я научился врать так, что сам верю в то, что говорю.

* * *

- Две недели лупил кота за лужу в туалете, а оказалось, бачок протекает...

- Правильно, а что он его не починил за две недели-то?

* * *

- Эх! Устроиться бы на работу истеричкой... Миллионы зарабатывала бы.

* * *

- Тетя Клава, можно, я оставлю у тебя свои игрушки на время?

- А что случилось, Вовочка?

- Да брата из роддома привезли. Неизвестно еще, что за человек…

* * *

Никто так не нуждается в отпуске, как человек, только что вышедший из отпуска.