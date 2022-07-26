В Австралии в дикой природе установят систему полива для спасения летучих лисиц

Сегодня в местном парке Ярра Бенд насчитывается колония до 50 000 особей серой летучей лисицы Фото: EAST NEWS

В штате Виктория Австралии всерьез озадачились температурой воздуха в дикой природе и тем, что 40 градусная жара плохо сказывается на местной фауне. Благодаря постоянной высокой температуре могут исчезнуть летучие лисицы. Так, в 2019 году из-за теплового стресса там погибло более 2000 этих животных.

Сегодня в местном парке Ярра Бенд насчитывается колония до 50 000 особей серой летучей лисицы. Тем не менее они внесены в список исчезающих видов. Поэтому в парке решили установить специальные разбрызгиватели, на это из государственного бюджета выделят 5,3 млн долларов, сообщает The Guardian.

«Идея этой ирригационной системы состоит в том, чтобы поддерживать температуру окружающей среды ниже 40°C, чтобы летучие лисицы не подвергались такому экстремальному уровню терморегуляции», — прокомментировал главный рейнджер штата Брендан Салливан.

Не все местные жители и политики одобряют такие траты. Член парламента Кью Тим Смит, к примеру, заявил, что эти животные доставляют неудобства и распространяют болезни. В свою очередь министр окружающей среды штата Лили Д’Амброзио парировала ему тем, что летучие лисицы играют жизненно важную роль в опылении и распространении семян для местных лесов, а глобальное потепление делает лето более жарким и продолжительным, что затрудняет их выживание.

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