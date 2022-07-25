Россия к 2023 году сможет обеспечить четверть мирового рынка неона

Вот главное, о чем Владимир Путин говорил с министрами. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Президент в понедельник провел внеочередное совещание с правительством. Обсуждали самые разные темы. Вот главное, о чем Владимир Путин говорил с министрами:

ВЫСОКОЧИСТЫЙ НЕОН

- У нас 30% мировых запасов сырья для высокочистого неона и всего лишь 1% в международных поставках этого газа на мировые рынки! - возмутился глава страны.

Вице-премьер Денис Мантуров в ответ рассказал, что делается для изменения этой ситуации. Например, в МГТУ им. Баумана уже запустили установку по производству неона, без которого невозможно делать новые микрочипы.

- Сколько процентов от мирового рынка можем занять?

Мантуров заявил, что мы легко можем взять четверть мирового рынка высокочистого неона. Раньше производством газа занимались два украинских предприятия, но сейчас они стоят. Но это не все — мы можем продавать до 30% чистого ксенона и криптона. Раньше мы продавали сырье для этих двух газов, а теперь мы начнем только готовый продукт выдавать.

ОНКОЛОГОВ НАДО БОЛЬШЕ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко пожаловался президенту, что в поликлиниках не хватает онкологов. Дефицит в 1300 человек на всю страну.

- Что планируете делать? - спросил Путин.

Решение у Минздрава есть: в ординатуре больше мест создано для будущих онкологов, плюс в вузах новые бюджетные квоты открываются.

- На помощь онкобольным выделены серьезные ресурсы: 960 млрд. рублей на период с 2019 по 2024 год, - напомнил глава страны.

Как заверил Мурашко, первые результаты уже есть. Смертность от новообразований снизилась на 4,5% за последние три года. Хороший показатель в онкологии.

ПЕРЕПИСАЛИ КРАСНУЮ КНИГУ

- У нас впервые за 20 лет переиздана красная книга, - напомнил Путин.

- Выросла популяция амурского тигра. 120 видов исключили, но 158 наоборот вписали, - объяснил переиздание красной книги министр природных ресурсов Александр Козлов.

Чиновник заметил, что у нас браконьеров сажают на много лет не только за убийство животных, но и за торговлю их частями тела. А в соседних странах законы не столь сыровы, что мешает охране краснокнижных зверей.

АВИАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА

- В условиях санкций и неадекватных решений наших бывших западных партнеров - именно бывших, потому что они отказываются с нами работать! - откровенного политического давления на коммерческие компании сфера воздушных перевозок оказалась под ударом. При этом очевидно, что авиаотрасль имеет стратегическое значение для страны, - заявил Путин, когда обсуждение дошло до самолетов.

Президент напомнил, что спрос на авиаперевозки начал расти, и компании должны быть готовы. И пилотов чтоб было достаточно, и самолеты все исправны. Уже сейчас бизнесу надо выбрать экономическую модель, как им работать под санкциями.