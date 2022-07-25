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В мире25 июля 2022 17:50

Сталин стал популярным на волне политического и экономического кризиса на Шри-Ланке

Полный тезка «великого вождя» является генсеком Ланкийского профсоюза учителей
Людмила ПЛОТНИКОВА
Ланкийский Сталин дает много интервью, рассказывая, что учителя уже больше недели не входят на работу

Ланкийский Сталин дает много интервью, рассказывая, что учителя уже больше недели не входят на работу

На Шри-Ланке продолжается политический кризис, спровоцированный тяжелой экономической ситуацией.

Пандемия COVID-19, резкое падение турпотока, на который ориентирована экономика острова, привели к дефициту бюджета и росту цен. Правительство оказалось не в состоянии закупать за рубежом энергоресурсы, в результате чего на Шри-Ланке пропал бензин, стало практиковаться веерное отключение электроэнергии.

Вспыхнувшие народные протесты заставили президента страны подать в отставку, к присяге был приведен новый глава государства.

Смена руководства пока не изменило ситуацию. В тяжелом положении продолжают оставаться бюджетники – военные, врачи, учителя.

Главой национального профсоюза учителей Шри-Ланки является полный тезка Иосифа Сталина.

Джозеф Сталин – теперь узнаваемый на острове общественный деятель. Именно он организовал и возглавил массовую акцию протеста, прошедшую несколько дней назад в Коломбо.

Ланкийский Сталин дает много интервью, рассказывая, что учителя уже больше недели не входят на работу, а возглавляемый им профсоюз ведет переговоры с министерством образования по поводу увеличения зарплаты учителей.

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