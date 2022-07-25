Сталин стал популярным на волне политического и экономического кризиса на Шри-Ланке

Ланкийский Сталин дает много интервью, рассказывая, что учителя уже больше недели не входят на работу
На Шри-Ланке продолжается политический кризис, спровоцированный тяжелой экономической ситуацией.
Пандемия COVID-19, резкое падение турпотока, на который ориентирована экономика острова, привели к дефициту бюджета и росту цен. Правительство оказалось не в состоянии закупать за рубежом энергоресурсы, в результате чего на Шри-Ланке пропал бензин, стало практиковаться веерное отключение электроэнергии.
Вспыхнувшие народные протесты заставили президента страны подать в отставку, к присяге был приведен новый глава государства.
Смена руководства пока не изменило ситуацию. В тяжелом положении продолжают оставаться бюджетники – военные, врачи, учителя.
Главой национального профсоюза учителей Шри-Ланки является полный тезка Иосифа Сталина.
Джозеф Сталин – теперь узнаваемый на острове общественный деятель. Именно он организовал и возглавил массовую акцию протеста, прошедшую несколько дней назад в Коломбо.
Ланкийский Сталин дает много интервью, рассказывая, что учителя уже больше недели не входят на работу, а возглавляемый им профсоюз ведет переговоры с министерством образования по поводу увеличения зарплаты учителей.
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