Лера Кудрявцева показала, как выглядит после заявления о жутком избиении

Полтора месяца Кудрявцеву лечили в клинике неврозов. Апатия буквально уничтожала красавицу Фото: Евгения ГУСЕВА

Лера Кудрявцева впервые показала себя после тяжелой болезни и заявления о жутком избиении. Телеведущая начала выходить на улицу. Она не скрывает, что очень слаба.

Лера Кудрявцева не теряет надежды насладиться отпуском. И пусть поездка 51-летней телеведущей в Болгарию обернулась настоящим кошмаром, блондинка верит в лучшее.

Сейчас самое страшное действительно позади. Болезнь отступила. Лере позволили выйти из изоляции, в которой она провела полторы недели. Кудрявцева вышла на прогулку к морю.

Ведущая впервые показала себя не только после недуга, но и после жестокого избиения, о котором с ужасом рассказала несколько дней назад. Она не вдавалась в детали, сообщив лишь, что пришлось вызывать полицию.

Лера Кудрявцева впервые показала себя после тяжелой болезни и заявления о жутком избиении Фото: СОЦСЕТИ

На опубликованных из Болгарии кадрах Лера выглядит сильно похудевшей и грустной. "Можно выходить уже гулять, но реально нет сил", - жалуется она.

Стоит отметить, что в последнее время ее буквально преследуют неприятности. На протяжении нескольких месяцев знаменитость мучают мигрени, бессонница и панические атаки, у нее болит спина и серьезные проблемы со зрением.

А в марте она сообщала, что врачи диагностировали у нее депрессию. Дошло до того, что знаменитость посещали суицидальные мысли. Она потеряла интерес к жизни.

Справиться со своим состоянием блондинка самостоятельно не смогла, потому и обратилась к специалистам. Полтора месяца Кудрявцеву лечили в клинике неврозов. Апатия буквально уничтожала красавицу. "Могу сказать, что при депрессии ты суп не сваришь. Тебе плевать на одежду, на то, как ты выглядишь. Ты ничего не хочешь вообще, жить не хочешь", - сокрушалась красавица.