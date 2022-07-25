По Германии ударили с двух сторон

Bсе больше стран Евросоюза выступают категорически против плана Еврокомиссии ввести единую для всех ному потребления газа Фото: REUTERS

После того, как "Газпром" объявил в понедельник, что останавливает еще одну турбину для ремонта, а первая не может быть установлена на свое место из-за отсутствия необходимых документов, цена на газ в течение одного дня взлетела в Европе еще на 12%. Олафу Шольцу, по всей видимости, стало от этого очень смешно, а немцам впору следовать советам, которые им дают, что пора уже мыть не четыре части тела, а, максимум, две.

А скоро, может случиться и так, что мыть, вообще, будет и не надо ничего. Потому что все больше стран Евросоюза выступают категорически против плана Еврокомиссии ввести единую для всех ному потребления газа, снизив ее с нынешней на 15%. Правда международные эксперты уже посчитали, что сокращать потребление газа на 15% недостаточно, надо, как минимум, процентов на 20. Но шесть стран ЕС были не согласны и на 15%, что уж говорить тогда о 20%. Напомним, речь шла о Греции, Португалии, Испании, Венгрии, Италии, Кипре.

Но оказалось, что против этого плана еще, как минимум, две крупных страны ЕС, которые, к тому же, являются соседями Германии, ради спасения экономики которой, как считают многие международные эксперты, и затеян весь план по рекомендации добровольно-принудительной экономии газа. И речь сейчас идет о Франции и Польше.

Поляки сейчас крайне обижены на немцев. Мало того, что Берлин фактически обманул Варшаву, которая отдала сотни своих танков Украине, поверив немецким посулам о поставках взамен новых "Леопардов", а потом выяснилось, что "Леопардов" этих будет всего 20, новыми их не назвать даже при самой буйной фантазии, и поставлять их начнут лишь с апреля 2023-го, причем, в час по чайной ложке, то есть по одному танку в месяц. Так теперь еще и газ надо экономить, чтобы Берлин мог забрать себе часть сэкономленного.

А тут еще и премьер Польши Моравецкий на днях заявил, что в Польше закончили подсчет репараций, которые Берлин должен выплатить Варшаве по итогам Второй Мировой. В ФРГ по-прежнему вяло отмахиваются, напоминая, что этот вопрос был урегулирован, но немецкий власти деморализованы экс-послом Украины Андрее Мельником, от эскапад которого не могут отойти до сих пор, и вряд ли смогут долго сопротивляться. И Польша сейчас использует каждый шанс воткнуть то ли палку в колесо немецкой телеги, то ли осиновый кол Дойчланду в грудь.

- То, что предложила Европейская комиссия – это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Европейской комиссии – это попытка навязывания обязательных механизмов редукции, - заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, обосновав нежелание Варшавы делиться своим газом. - Тяжело, чтобы государство согласилось на обязательную редукцию газа, не зная, как будет выглядеть ближайшая зима, не имея обеспеченных собственных интересов. Мы можем говорить на тему добровольных механизмов, мы можем говорить на тему экономии в отдельных странах, так как говорит Международное энергетическое агентство.

Ну очень у паненки говорящая фамилия. И как ее с такой фамилией на такой пост взяли?

И тут вдруг с другого бока Германии встала Франция.

- Мы не хотим вводить одинаковые цели, которые не будут адаптированы к реальности каждого государства и которые, в конечном итоге, не повлияют на нашу способность экспортировать газ нашим соседям, - заявил французским тележурналистам источник из окружения министра энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше, комментируя нежелание Парижа принять по рекомендации Еврокомиссии единые для всех стран ЕС нормы экономии потребления газа.

Олаф, есть еще, как минимум, 5 минут, чтобы вдоволь посмеяться. Реально ухохотаться можно, как немцы, которые сидят на готовой трубе с газом, готовы убить свою промышленность и свои дома ради эфемерной европейской солидарности, в которой ей отказывают даже те, ради кого она готова принести свое население в жертву.

Испания, Италия, Польша, Франция, Греция, Кипр, Португалия, Венгрия… Кто там следующей в очереди на голосовании против решений Евросоюза?