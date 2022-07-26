Вопрос дня: А вы до сих пор монетами пользуетесь? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Денис РАКША, экономист:

- Думаю, после ухода международных платежных систем просто понадобилось больше мелких денег. А Центробанк посчитал, что металл дороже бумаги.

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ, автор телеграм-канала «Деньги и Песец»:

- Очень люблю монетки! Они мне постоянно нужны, я их берегу и слежу за ними пристально. Храню в специальном кошелечке.

Герман КЛИМЕНКО, владелец интернет-компании LiveInternet:

- Когда приходится платить наличными, испытываю неудобства. Но мелкие монетки есть. Как накопится несколько кило - сдаю в банк.

Михаил ГАЛИЦКИЙ, политолог:

- Люди привыкли к монетам. Я тоже ими пользуюсь.

Андрей ПЕРЕВОЗОВ, сотрудник частного охранного предприятия:

- Я бы убрал все монеты и заменил их бумажными деньгами. Да, может, они быстрее изнашиваются. Но можно, как во Вьетнаме, сделать их пластиковыми. А то чеканка монет - дело многозатратное, да и карманы они постоянно оттягивают.

Виталий КОЛИЕВ, PR-специалист:

- Как обычный гражданин, я привык к 10-рублевым монетам. Но, учитывая инфляцию, на 10 рублей сейчас особо ничего и не купишь. И хранить десятку в купюрах будет менее удобно. Но в то же время понимаю государство и его желание экономии.

Евгения МИТРОХИНА, многодетная мать:

- Наличка всегда есть на случай «ой, а у нас терминал сломался», или в маршрутках иногда карты не принимают. Я за десятирублевые купюры, они удобнее, и детям полезно давать наличные, это их дисциплинирует, и они будут правильнее относиться к деньгам.

Елизавета ПОТЕМКИНА, юрист в сфере ритуальных услуг:

- Пользуюсь иногда. Монеты остаются как сдача, но предпочитаю быстро от них избавляться. Банкноты удобнее.

Алексей МИНАКОВСКИЙ, читатель сайта KP.RU:

- Может, мелкие купюры собираются выпустить для освобожденных территорий Украины? Так им легче будет привыкнуть к новым деньгам? Но мне лично монетки сердцу ближе. Привычка.

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