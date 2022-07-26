Джонсон-Чуприна намерен посетить столицу Украины в третий раз за 4 месяца Фото: REUTERS

В пятницу Совбез ООН обсудит дела незалежные

29 июля в Нью-Йорке пройдет Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Совбез ООН на своем заседание обсудит украинские дела. В распространенной дополненной программе работы СБ на июль сообщается, что в ближайшую пятницу предполагают поговорить о реализации достигнутых 22 июля в Стамбуле договоренностей по экспорту украинского зерна, а также российского продовольствия и удобрений. Правда, шестой президент самостийной в минувшие выходные сотрясал окрестности криками о том, что с русскими ни о чем договариваться нельзя. Ну да, а с ним, конечно, можно.

Гривна покидает Херсон без слез

Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области сообщил, что украинская гривна в данном регионе больше хождения иметь не будет. Через очень небольшое время на территории области законным платежным средством останется лишь российский рубль. Поскольку гривна продолжает падать, то становится малоинтересной для населения и бизнеса, полагает замглавы администрации. Рубль здесь получил свободное хождение наравне с гривной с 30 мая этого года. И, получается, за пару месяцев вытеснил ее. И никто ее не пожалеет, не приголубит.

Уклонисты в самостийной убегают от армии и судов

За первые шесть месяцев 2022 года на Украине было зарегистрировано 500 производств в отношении уклонистов от мобилизации. В начале спецоперации на территории Украины в среднем открывалось по 198 таких дел в месяц. За тот же период в отношении военнослужащих, которые бросили места службы без разрешения командования зарегистрировали 2630 дел. На этом фоне обнадеживает заявление бывшего руководителя СВР Украины генерала Николая Маломужа о том, что в Киеве уже решено объявить мобилизацию военных пенсионеров для формирования «мощных резервов» для наступления. Призвать хотят несколько десятков тысяч лысых и седых «запасников». Ну, старый конь борозды не испортит — особенно в галопе по степям...

Украинцы распихивают ПЗРК по населенным пунктам

В населенных пунктах Украины расположено наибольшее количество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщает Федеральная служба безопасности РФ со ссылкой на обнародованные видеоматериалы. Представители российской спецслужбы опубликовала фрагмент телефонного разговора украинского военного по имени Олег с одним из российских летчиков. «Я вам дал маршрут… чтобы вы пролетали вне населенных пунктов, потому что в населенных пунктах наибольшее скопление ПЗРК», — сказал украинский офицер, предполагая, что разговаривает с соотечественников. А это был хитрый москаль.

Угнать истребителе в Кировоград не удалось

Как сообщает ФСБ, ей удалось сорвать операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов на территорию незалежной (предположительно, в район Кировограда). Данную операцию курировали спецслужбы стран северо-атлантического альянса. Но в ходе операции российская контрразведка так задурила головы украинцам, собиравшимся за пару миллионов евро получить современные боевые машины с «пилотами-предателями», что не только предотвратила угон, но и получила данные, за счет которых Вооруженные силы РФ ликвидировали несколько украинских военных объектов. Все-таки в Киеве кому-то надо почаще Гоголя читать. Или хотя бы Гашека.

Гуляев в Зимний поход не пойдет, да и в осенний тоже

В Незалежной отгулял свое полковник Виталий Гуляев. Он был командиром 28-й отдельной мехбригады сухопутных войск Украины, дислоцированной в Одесской области. Как поведал депутат Рады Алексей Гончаренко, командир «бригады имени рыцарей Зимнего похода» участвовал в боях «с 2014 года, а командиром одесской 28-й бригады стал в сентябре 2021-го». А в Зимний поход , вообще-то, шли, пробираясь по тылам Красной и Добровольческой армий в сторону Польши, войска так называемой Украинской Народной Республики, которыми командовал одиозный Симон Петлюра. Который, как известно, тоже плохо кончил. Но тот — в Париже, а Гуляев — в Николаевской области.

Казак Джонсон хочет напоследок оттянуться в Киеве

Борис Джонсон (он же Борис Чуприна - по черниговской казачьей версии), который подал в отставку с поста премьера Британии, напоследок решил выкинуть коленца. Это человек с запоминающейся прической мечтает совершить последнюю поездку в Киев, прежде чем навсегда расстанется с Даунинг-стрит. Как сообщает The Telegraph, Джонсон-Чуприна намерен посетить столицу Украины в третий раз за 4 месяца, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Прежде Борис посещал город на Днепре в июне и апреле. The Telegraph пишет, ссылаясь на источник в правительстве: «Джонсон чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. И не может просто уйти и не убедиться, что мир его прикроет». Конечно прикроет — только медный таз подходящий найдет.

Западные масс-медиа не пишут о поражениях самостийной

Род Лиддл, обозреватель The Times, пишет, что западные СМИ с одной стороны, о крупных успехах России на Украине не сообщает практически ничего. С другой, регулярно преувеличивают возможности и достижения ВСУ. Мистер Лиддл отмечает интересную особенность: чем успешнее действуют российские силы, тем больше на Западе пишут о воображаемых «зверствах» русских бойцов. Такие фейковые новости оказываются на обложках, искажая реальную картину боев». Британский обозреватель уверен: «Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету». Ну так это же вы, британцы, в свое время отправили Алису в Зазеркалье...

Киев собирается отравить Славянск

Михаил Мизинцев, глава Национального центра управления обороной РФ, сообщил о том, что в Славянске готовится провокация с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. Наше Минобороны получило данные, что на местном масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с гексаном объемом более 120 тонн. Их подрыв приведет к формированию токсичного облака. Оно может покрыть более чем 10 километров. В зону химического поражения попадут все районы Славянска. И даже соседние поселки. Обвинят во всем, конечно, Россию. Мизинцев заявил: «Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты». Ну какие тут меры — ноги надо делать.

Лавров отделил зерна от плевел в Африке

Сергей Лавров, совершающий поездку по странам Африки, сообщил в Конго, что в подписанных РФ документах о вывозе украинского зерна и снятии ограничений на поставку российских продуктов нет ничего, что помешало бы России продолжать СВО. Когда на пресс-конференции с главою МИД Конго по завершении переговоров главу МИДа России попросили прокомментировать оценки стран Запада российского удара по одесскому порту, Лавров заявил: «Нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели». А вы что хотели услышать? Что Красная Шапка пошла к бабке за пирожками из зерна грубого помола, а серый волк у пруда оттяпал корзинку и шапку?

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