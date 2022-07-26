64-летняя Шэрон Стоун снялась топлесс

Шэрон Стоун. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун и в 64 года умеет взбудоражить публику. В соцсетях актриса поделилась снимком, на котором она позирует топлесс. Шэрон сфотографировалась в солнечный день у бассейна. Перед камерой она позировала в одних плавках от бикини и с наброшенным на плечи полотенцем.

- Неидеальна в этот идеальный день, - подписала фото звезда.

Подписчики, конечно, поспешили поспорить с актрисой. В комментариях они осыпали ее комплиментами, отметив, что она выглядит как всегда прекрасно.

Актриса поделилась в соцсетях снимком, на котором она позирует топлесс. Фото: соцсети.

Любимый бассейн Шэрон расположен во дворе ее дома в Лос-Анджелесе. В этом особняке актриса живет последние 25 лет. Вместе с ней живут трое ее сыновей - 21-летний Роэн, 16-летний Лэрд и 15-летний Куинн. Все дети Шэрон – приемные. Она неоднократно пыталась забеременеть, но все ее беременности заканчивались выкидышами. Материнство актриса считает лучшим, что случилось с ней в жизни.

Шэрон не скрывает, что не раз делала пластические операции. В прошлом году она издала мемуары, ее книга «The Beauty of Living Twice» получилась очень откровенной. В автобиографии Шэрон поведала немало секретов из своей жизни, как трагических, так и забавных. Один из таких моментов – случай с пластическим хирургом. Стоун рассказала, как эскулап увеличил ей грудь без ее ведома.

Дело было в 2001 году. Актриса легла на операцию, чтобы удалить две доброкачественные опухоли в груди – в правой и в левой. По словам актрисы, они были просто огромными - больше, чем ее бюст. Когда Шэрон очнулась после наркоза, ее ждал неприятный сюрприз: она обнаружила, что ее грудь стала больше. Оказалось, хирург без ее ведома вставил ей грудные импланты.

- Когда с меня сняли бинты, я увидела, что моя грудь стала больше на размер, - вспоминает звезда.

Когда потрясенная Шэрон потребовала объяснений, врач сказал, что более пышная грудь лучше подходит к размеру ее бедер. И что он решил, что так она будет выглядеть красивее. Справедливое негодование клиентки его сильно удивило – хирург думал, что она будет ему благодарна.

- Он изменил мое тело без моего ведома и согласия, - посетовала актриса. Впрочем, поразмыслив, она решила оставить все как есть и не стала подавать на врача в суд.